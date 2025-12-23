ایران دو مرد محکوم به تجاوز جنسی را اعدام کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – قوه قضائیه ایران اعلام کرد مقامات ایرانی روز سهشنبه ۲۳ دسامبر، دو مرد را که به جرم تجاوز جنسی در شمال کشور محکوم شده بودند، اعدام کردند.
به گزارش وبسایت میزان آنلاین قوه قضائیه، این مردان در سال ۲۰۲۲ در استان مازندران مرتکب تجاوز شدهاند.
این گزارش افزود این مردان که هویتشان فاش نشده است، «پس از تایید احکام توسط دیوان عالی کشور» اعدام شدند.
ماه گذشته، مقامات مردی را که به جرم تجاوز به دو زن در استان شمالی سمنان محکوم شده بود، در ملاء عام اعدام کردند.
ایران که مجازات اعدام را برای جرایمی از جمله قتل و تجاوز اجرا میکند ، معمولا اعدامها را با طناب دار در سحرگاه انجام میدهد.
به گفته گروههای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل، ایران پس از چین دومین کشور جهان است که بیشترین تعداد مجازات اعدام را اجرا کرده است.
ایافپی/ب.ن