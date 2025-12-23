فرمانده ارشد نظامی لیبی در سانحه هوایی در ترکیه کشته شد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مقامات ترکیه و طرابلس اعلام کردند که فرمانده نیروهای مسلح لیبی و چهار مقام عالی‌رتبه نظامی دیگر اواخر روز سه‌شنبه ۲۳ دسامبر در پی سقوط جت تجاری آنها اندکی پس از برخاستن از آنکارا جان باختند.

علی یرلی کایا، وزیر کشور ترکیه، گفت که لاشه هواپیمای فالکون ۵۰ آنها، توسط پرسنل امنیتی ترکیه در منطقه هایمانا در نزدیکی آنکارا پیدا شده است. سه نفر از خدمه نیز کشته شدند.

عبدالحمید دبیبه، نخست وزیر لیبی، در صفحه فیسبوک خود نوشت:"با کمال تاسف و تاثر از مرگ سپهبد محمد الحداد، رئیس ستاد کل ارتش لیبی، مطلع شدیم."

حداد پیش از این در روز سه‌شنبه در آنکارا با یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه و سلجوق بایراکتاراوغلو، همتای ترک خود، گفتگو کرد.

یرلیکایا در ایکس نوشت که جت حداد ساعت ۱۷:۱۰ به وقت گرینویچ از فرودگاه اسنبوغا آنکارا برخاست و ۴۲ دقیقه بعد «تماس قطع شد.»

وزیر گفت که هواپیما در نزدیکی هایمانا - ۷۴ کیلومتری آنکارا - اطلاعیه فرود اضطراری صادر کرد، اما تماس برقرار نشد.

یک مقام ارشد ترکیه‌ گفت که هواپیما ۱۶ دقیقه پس از برخاستن به دلیل نقص الکتریکی درخواست فرود اضطراری کرد.

برهان الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری، در ایکس نوشت که این جت حامل هشت مسافر از جمله حداد، چهار نفر از همراهان و سه خدمه، «به دلیل نقص الکتریکی به مرکز کنترل ترافیک هوایی گزارش اضطراری داد و درخواست فرود اضطراری کرد.»

یلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، گفت که دفتر دادستان کل آنکارا تحقیقاتی را در مورد این حادثه آغاز کرده است.

«مثل بمب»

چندین رسانه ترکیه تصاویری را پخش کردند که نشان می‌داد آسمان در اثر انفجاری نه چندان دور از محلی که هواپیما سیگنال ارسال کرده بود، روشن شده است.

برهان چیچک، یکی از اهالی هایمانا، لحظه سقوط هواپیما را به یاد آورد. او به خبرگزاری فرانسه گفت: «صدای انفجار مهیبی شنیدم. مثل بمب بود.»

سفیر لیبی در آنکارا نیز در محل حادثه حضور داشت.

ولید الافی، وزیر ارتباطات و امور سیاسی لیبی، به کانال تلویزیونی محلی لیبی الاحرار گفت که دولت ترکیه دولت او را از این حادثه مطلع کرده است.

این وزیر گفت:«ما بلافاصله پس از حادثه تماسی از مقامات ترکیه دریافت کردیم که گزارش می‌دادند ارتباط با هواپیما قطع شده است.»

او گفت:«تمام تماس‌ها با هواپیما حدود نیم ساعت پس از برخاستن از فرودگاه آنکارا به دلیل مشکل فنی قطع شد. ما منتظر نتایج تحقیقات ترکیه هستیم و به نظر می‌رسد که هواپیما سقوط کرده است.»

وزیر گفت دیگر سرنشینان هواپیما محمد العساوی، مشاور حداد، سرلشکر الفیتوری غریبیل، سرلشکر محمد جمعه و اسکورت آنها، محمد المحجوب بودند.

حداد از اوت ۲۰۲۰ رئیس ستاد کل ارتش بود و توسط فایز السراج، نخست وزیر وقت، منصوب شده بود.

لیبی بین دولت مورد تایید سازمان ملل در طرابلس به رهبری دبیبه، و دولت فرمانده خلیفه حفتر در شرق تقسیم شده است.

این کشور شمال آفریقا از زمان سرنگونی و کشته شدن معمر قذافی، رهبر سابق لیبی در سال ۲۰۱۱ در شورشی تحت حمایت ناتو، دچار دو دستگی شده است.

ترکیه روابط نزدیکی با دولت مورد حمایت سازمان ملل در طرابلس دارد و از آن حمایت اقتصادی و نظامی می‌کند و دیدارهای مکرری بین دو طرف صورت گرفته است.

اما آنکارا اخیرا با دولت رقیب در شرق نیز ارتباط برقرار کرده است، و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، در ماه اوت با حفتر در بنغازی دیدار کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن