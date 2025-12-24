3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق، عید میلاد مسیح و فرا رسیدن سال نوی میلادی را به عراقی‌ها تبریک گفت.

مارک ساوایا، نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق، در پیامی به مناسبت فرا رسیدن عید میلاد مسیح و سال نوی میلادی، به همه جوامع عراق، تبریک گفت.

ساوایا در پیام خود آورده است:«در حالی که به سال ۲۰۲۶ نزدیک می‌شویم، به همه فرزندان مردم عراق تبریک می‌گویم و پیام دوستی و حمایت خود را به هر فرد این سرزمین زیبا اعلام می‌کنم.»

وی افزود:«عراق فقط یک سرزمین تاریخی نیست، بلکه سرزمین مردمی شجاع و نیرومند است. عراقی‌ها در طول هزاران سال از سنت‌ها و باورهای خود محافظت کرده‌اند و به جهان نشان داده‌اند که انسان‌ها چگونه می‌توانند در صلح با هم زندگی کنند.»

نماینده رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق، تاکید کرد:«مردم عراق حتی در سخت‌ترین شرایط جوانمردی و مهربانی بی‌نظیری از خود نشان داده‌اند و همچون یک خانواده بزرگ به رویارویی با چالش‌ها اصرار ورزیده‌اند.»

او ابراز امیدواری کرد که عید میلاد مسیح موجب برقراری آرامش برای خانواده‌ها و صلح برای جوامع شود و سال ۲۰۲۶ سال تحقق آرزوها، همبستگی، ثبات و رفاه برای تمام عراقی‌ها باشد.

ب.ن