پیام تبریک نماینده رئیسجمهور آمریکا به عراقیها
اربیل (کوردستان۲۴) – نماینده رئیسجمهور آمریکا در امور عراق، عید میلاد مسیح و فرا رسیدن سال نوی میلادی را به عراقیها تبریک گفت.
مارک ساوایا، نماینده رئیسجمهور آمریکا در امور عراق، در پیامی به مناسبت فرا رسیدن عید میلاد مسیح و سال نوی میلادی، به همه جوامع عراق، تبریک گفت.
ساوایا در پیام خود آورده است:«در حالی که به سال ۲۰۲۶ نزدیک میشویم، به همه فرزندان مردم عراق تبریک میگویم و پیام دوستی و حمایت خود را به هر فرد این سرزمین زیبا اعلام میکنم.»
وی افزود:«عراق فقط یک سرزمین تاریخی نیست، بلکه سرزمین مردمی شجاع و نیرومند است. عراقیها در طول هزاران سال از سنتها و باورهای خود محافظت کردهاند و به جهان نشان دادهاند که انسانها چگونه میتوانند در صلح با هم زندگی کنند.»
نماینده رئیسجمهور آمریکا در امور عراق، تاکید کرد:«مردم عراق حتی در سختترین شرایط جوانمردی و مهربانی بینظیری از خود نشان دادهاند و همچون یک خانواده بزرگ به رویارویی با چالشها اصرار ورزیدهاند.»
او ابراز امیدواری کرد که عید میلاد مسیح موجب برقراری آرامش برای خانوادهها و صلح برای جوامع شود و سال ۲۰۲۶ سال تحقق آرزوها، همبستگی، ثبات و رفاه برای تمام عراقیها باشد.
