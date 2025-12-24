هیئت پارت دموکرات کوردستان با رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار میکند
اربیل (کوردستان۲۴) – هیئت مذاکره کننده پارت دموکرات کوردستان در ادامه دیدارهایش در بغداد با رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار میکند.
قرار است امروز پنجشنبه ۲۵ دسامبر، هیئت مذاکره کننده پارت دموکرات کوردستان در بارگاه بارزانی در بغداد از شماری از شخصیتهای سیاسی عراق استقبال کند و در ساعت 5:30 عصر امروز با فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار کند.
در این دیدار که مرحله پایانی دیدارها است، برگزاری اولین نشست مجلس نمایندگان عراق در موعد مقرر و برخی مسائل مهم دیگر مورد توجه قرار خواهند گرفت.
هیئت مذاکره کننده پارت دموکرات، روز دوشنبه ۲۲ دسامبر برای گفتوگو با جریانهای اهل سنت و شیعه عراق در خصوص تشکیل دولت جدید عراق وارد بغداد شد و سهم بلوک کورد و استحقاق پارت دموکرات در دولت جدید عراق و احراز سمت ریاست جمهوری عراق به عنوان سهم بلوک کورد از ساختار قدرت در عراق را بررسی کرد.
هيئت پارت دموکرات در این سفر دو روزه به بغداد ۱۵ دیدار با جریانها و شخصیتهای مختلف سیاسی عراق انجام داد.
این در حالی است که بلوکهای اهل سنت و شیعه نیز در حال انتخاب نامزد خود برای سمتهای نخستوزیری و ریاست مجلس نمایندگان عراق هستند و تا کنون هیچکدام در مورد نامزدی خاص به اجماع نرسیدهاند.
ب.ن