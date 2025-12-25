3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در سال ۲۰۲۵ سفرهای راهبردی قابل توجهی به پایتخت‌های برزگ جهان داشت که جایگاه اقلیم کوردستان در معادلات بین‌المللی را برجسته کرد. این سفرها ابعاد مختلفی داشتند و بر تقویت جایگاه اقلیم کوردستان در منطقه و جهان تاثیر چشمگیر داشته‌اند.

سفر به ترکیه و ازسرگیری صادرات نفت

نخست وزیر اقلیم کوردستان، سفرهای سال ۲۰۲۵ را با دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در آنکارا آغاز کرد که در آن با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه و سایر مقامات بلند پایه آن کشور هم دیدار کرد و موضوع‌های امینت مرزها و ازسرگیری صادرات نفت را بررسی کرد.

توسعه همکاری‌های دوجانبه با امارات

مسرور بارزانی در ۱۹ ژانویه و ۵ دسامبر ۲۰۲۵ در شهر ابوظبی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد و در این دیدارها آخرین تحولات منطقه و عراق را بررسی و بر تحکیم بیشتر روابط دوستانه و توسعه همکاری‌های دوجانبه تاکید کردند.

توسعه روابط بین اربیل و عمان

روز یکشنبه ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به اردن سفر کرد و در عمان با شاه عبدالله دوم دیدار کرد. بارزانی پس از این دیدار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که توسعه روابط قوی بین اربیل و عمان و تحقق صلح و ثبات در خارمیانه را مورد گفت‌وگو قرار داده‌اند.

افتتاح «خانه کوردستان» در داووس 2025

مسرور بارزانی در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس «خانه کوردستان» را افتتاح کرد و در جریان آن مجمع با رئیس‌جمهور آذربایجان، نخست‌وزیر بلژیک، نخست‌وزیر قطر، وزیر خارجه جمهوری چک، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی، وزیر امور شورای وزیران امارات، یک هیئت شورای رهبری یمن، یک هیئت بحرینی و شماری دیگر از مقامات کشورها دیدار کرد.

تقویت روابط با قطر

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در ۲۴ مارس در پاسخ به دعوت رسمی وارد دوحه، پایتخت قطر شد و با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر دیدار کرد. در آن دیدار ضمن گفت‌وگو در خصوص آخرین تحولات و پیشامدهای عراق و منطقه، تقویت روابط اقلیم کوردستان و قطر مورد تبادل نظر قرار گرفت.

عقد قرارداد‌های نفتی با شرکت‌های آمریکایی

روز ۱۸ مه ۲۰۲۵، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در یک سفر رسمی وارد واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا شد و با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و سایر مقامات بلندپایه کاخ سفید، اعضای کابینه دولت و شماری از نمایندگان کنگره و سناتورها دیدار کرد.

در این دیدارها مقامات ایالات متحده بر تعهد خود به حمایت از نیروی پیشمرگ کوردستان و تشویق شرکت‌های آمریکایی به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی اقلیم کوردستان، تاکید کردند.

بارزانی در واشنگتن همچنین عقد دو قرارداد در بخش انرژی را مدیریت کرد که به ارزش ده‌ها میلیارد دلار بین شرکت‌های نفتی (اچ.کی.ان.) و (وسترن زاگرس) و وزرات منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان امضا شد و بر پیشبرد بخش انرژی اقلیم کوردستان، تاثیر قابل توجهی دارد.

نخست‌وزیر در این سفر از حمایت ایالات متحده از اقلیم کوردستان قدردانی و بر پایبندی اقلیم به شراکت با آمریکا تاکید کرد.

پیشبرد روابط بازرگانی بین اربیل و قاهره

مسرور بارزانی همچنین روز یکشنبه ۲۱ دسامبر در کاخ ریاست جمهوری مصر در قاهره مورد استقبال قرار گرفت و با عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر دیدار کرد.

در این دیدار بر تقویت روابط بازرگانی بین اربیل و قاهره تاکید شد و نخست‌وزیر از دولت مصر به خاطر تلاش برای برقراری ثبات در منطقه قدردانی کرد.

