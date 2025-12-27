در حلب درگیری میان نیروهای دموکراتیک سوریه و ارتش این کشور روی داد
در پی حملات موشکی و تیراندازی متقابل، طرفین یکدیگر را به نقض آتشبس متهم میکنند
بر اساس بیانیهی نیروهای امنیت داخلی، یکی از ایستهای بازرسی آنها در نزدیکی میدان شیخ مقصود با دو موشک از نوع آرپیجی-۷ توسط «گروههای وابسته به دولت دمشق» هدف قرار گرفت. این نیروها اعلام کردهاند که در چارچوب حق دفاع از خود، به شکلی محدود به این حمله پاسخ دادهاند. همزمان، آنها بر تعهد خود به خویشتنداری تأکید کرده و افزودند که تماسهایشان با طرفهای ذیربط برای آرامسازی اوضاع ادامه دارد.
در مقابل، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش کرد که چند تن از اعضای پلیس گمرک در جادهی حلب-رقه بر اثر حملهی افراد ناشناس زخمی شدند. تلویزیون دولتی سوریه افزود: یکی از اعضای نیروهای امنیت داخلی دولت در ایست بازرسی «شیحان» بر اثر شلیک تکتیراندازان نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) مجروح شده است.
شبکهی الجزیره در گزارشی اشاره کرد که دو عضو نیروهای امنیتی در یک ایست بازرسی در میدان «شیحان» بر اثر شلیک نیروهای امنیتی سوریه زخمی شدهاند. در پی این تنشها، نیروهای امنیتی مسیر میان شیخ مقصود و لیرهمون را مسدود کرده و تدابیر امنیتی در اطراف میدان شیحان تشدید شده است.
از سوی دیگر، خبرگزاری سانا اعلام کرد که ارتش سوریه چندین پهپاد را در نزدیکی سد تشرین در روستاهای شرق حلب سرنگون کرده است. به گفتهی آنها، این پهپادها از مناطق تحت کنترل نیروهای مقابل هدایت شده بودند و این اقدام به عنوان نقض جدید توافق «۱۰ مارس» تلقی میشود.
این تحولات پس از گذشت یک هفته از درگیریهای خونین در حلب رخ میدهد که طی آن چندین شهروند غیرنظامی قربانی شدند. در آن زمان، با فشارهای ایالات متحده، دو طرف به توافق آتشبس دست یافتند، اما رویدادهای روز جمعه، ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵، نشاندهندهی بیثباتی آن آتشبس و احتمال از سرگیری درگیریها است.