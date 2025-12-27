مهمترین رویدادهای عراق در سال ۲۰۲۵ در عراق
عراق در سال ۲۰۲۵ شاهد تحولات مهمی در عرصههای سیاسی، امنیتی و اقتصادی بود
سال ۲۰۲۵ برای عراق سالی پر از تحولات چشمگیر در سطوح مختلف بود. یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی، تصمیم گروههای مسلح برای زمینگذاشتن سلاحهایشان پس از ۲۲ سال بود. این تصمیم گروهها را به دو دسته تقسیم کرد و برخی از آنها حاضر به پایبندی به این توافق نشدند. همزمان ایالات متحده آمریکا نیز خواستار گامهای عملی در این زمینه بود.
در سطح بینالمللی، هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) پس از ۲۲ سال و به درخواست دولت عراق، تصمیم به خروج و پایاندادن به مأموریتهای خود گرفت. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مراسم پایان مأموریت یونامی گفت: «مأموریت ما به پایان میرسد، اما سازمان ملل متحد همیشه در کنار ملت عراق خواهد ماند.» همچنین، نیروهای ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بینالمللی مبارزه با داعش پس از ۱۱ سال به مأموریتهای خود پایان دادند و بر اساس توافقی میان بغداد و واشنگتن، پایگاهها و مقرهای نظامی خود را تخلیه کردند. مرحلهی خروج تا پایان سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت و روابط به حوزهی دیپلماسی تغییر یافت.
در سال ۲۰۲۵، ششمین دورهی انتخابات پارلمان عراق برگزار شد. برای اولینبار جریان ملی شیعه به رهبری مقتدی صدر در آن شرکت نکرد. در مقابل، گروههای مسلح در انتخابات حضور یافته و نزدیک به ۹۰ کرسی به دست آوردند. ائتلاف نخستوزیر عراق صاحب بیشترین کرسیها شد و اکنون رقابت شدیدی در چارچوب هماهنگی برای تعیین نامزد نخستوزیری وجود دارد. در رویدادی دیپلماتیک دیگر، سیوچهارمین اجلاس سران عرب پس از بیش از ۳۴ سال در بغداد برگزار شد. تعداد کمی از رؤسای کشورها در این اجلاس شرکت کردند و در طول سه روز، حدود ۴۰۰ میلیارد دینار برای آن هزینه شد.
وضعیت امنیتی و مقابله با داعش
در حوزهی امنیتی، هستههای داعش در چندین استان و منطقه فعال بودند. در ماه آوریل، در کمینی ۱۲ سرباز عراقی کشته شدند و در مقابل ۲۰ شبهنظامی داعش نیز به هلاکت رسیدند. در طول سال، بیش از ۱۰۰ شبهنظامی داعش کشته شدند. در عملیاتی مشترک میان نیروهای ایالات متحده آمریکا و عراق، "ابو خدیجه"، معاون خلیفه و یکی از خطرناکترین تروریستهای جهان، به هلاکت رسید.
بحران اقتصادی
در بخش اقتصادی، عراق پس از یک دهه خرید گاز از ایران، به دلیل فشارهای ایالات متحده آمریکا به قرارداد خود پایان داد. این امر باعث شد که این کشور در فصل تابستان با بحران شدید قطعی برق مواجه شود و چندینبار تظاهرات در شهرهای مختلف برگزار گردید. همچنین، چندین حادثهی فاجعهبار در شهرهای داخلی رخ داد. مهمترین آنها آتشسوزی ماه جولای در شهر کوت بود که در آن بیش از ۶۰ نفر جان باختند، ۴۵ نفر نجات یافتند و بیش از ۱۵ نفر از کار برکنار شدند.