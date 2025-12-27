بغداد، میزبان دادگاه دو افسر رژیم پیشین در پروندهی نسلکشی بارزانیها
محاکمهی جنایتکاران علیه بشریت، گامی تاریخی برای اجرای عدالت در عراق
قرار است فردا (دوشنبه، ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵) در شهر بغداد، روند محاکمهی دو افسر عالیرتبهی رژیم پیشین با درجهی سرلشکری آغاز شود. این دو نفر متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت و دستداشتن در کشتار جمعی بارزانیها هستند. این محاکمه پس از آن صورت میگیرد که نیروهای امنیتی هر دو متهم را دستگیر کردهاند و یکی از آنها در جریان تحقیقات به چگونگی انجام جنایات اعتراف کرده است.
بر اساس اسناد رسمی صادرشده از دادگاه عالی جنایات عراق و ریاست دادگاه تجدیدنظر رصافه، دو متهم اصلی، سرلشکر شاکر طه یحیی غفور الدوری و سرلشکر سعدون صبری جمیل القیسی هستند. دادگاه به طور رسمی حکم حضور آنها را صادر کرده است تا بر اساس مواد ۱۲ و ۱۵ از قانون دادگاه عالی جنایات، که به جرائم بینالمللی و نسلکشی اختصاص دارند، محاکمه شوند.
در تحقیقات اولیه، سرلشکر الدوری به تفصیل در مورد طرحها و توطئههایی که برای بازداشت و ناپدیدسازی بارزانیها به کار گرفته شده بود، سخن گفته است. این اعترافات به عنوان سندی مهم در جلسهی دادگاه جنایات رصافه ارائه خواهد شد. همزمان، تیم وکلای پروندهی بارزانیها و نمایندگان خانوادههای قربانیان در سالن دادگاه حضور خواهند یافت تا روند محاکمه را نظارت و از حقوق قانونی قربانیان دفاع کنند.
اسناد موجود نشان میدهد که دادگاه لیستی از ۳۵ شاکی و شاهد را تهیه کرده است که ساکن مناطق بارزان، حریر، سوران، پیرمام، مصیف و ناحیهی بحرکه هستند. این شهروندان به عنوان شاکی در پروندهی شمارهی ۹/ج/۲۰۲۵ احضار شدهاند تا شهادتهای خود را در مورد فجایعی که در دوران رژیم بعث بر سر خانوادههایشان آمده، ارائه دهند.
نسلکشی بارزانیها یکی از زخمهای عمیق تاریخ ملت کورد است که در سال ۱۹۸۳، نزدیک به ۸۰۰۰ انسان بیگناه از سنین مختلف از اردوگاههای اجباری به بیابانهای جنوب عراق برده شده و در آنجا ناپدید شدند. این محاکمه که قرار است در تاریخ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ برگزار شود، گامی تاریخی برای مجازات جنایتکارانی است که هنوز زنده هستند و در آن کشتار جمعی دست داشتهاند.