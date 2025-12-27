اسامه سعد: ثروت بصره باید برای مردمش باشد

معاون رئیس شورای استان بصره، تبدیل استان به اقلیم را گامی برای بازگرداندن حقوق بومی می‌داند

24 دقیقه پیش

معاون رئیس شورای استان بصره، اسامه سعد، اظهار داشت که درخواست این استان برای تبدیل‌شدن به یک اقلیم، فشاری بر دولت فدرال برای دستیابی به یک خواسته‌ی سیاسی نیست، بلکه به دلیل محرومیت از ثروت استان است و می‌خواهند این ثروت به دست مردم بصره مدیریت شود.

اسامه سعد شنبه‌شب، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۵، در برنامه‌ی خبری کوردستان۲۴ گفت: "درخواست ما برای تبدیل بصره به یک اقلیم، فشاری بر دولت فدرال برای دستیابی به یک خواسته‌ی سیاسی نیست، بلکه به دلیل محرومیت ما از ثروت استان است." وی اشاره کرد که درآمد بصره ۹۰ درصد بودجه‌ی عراق را تشکیل می‌دهد و تمام عراقی‌ها از این طریق امرار معاش می‌کنند.

او همچنین شایعاتی را که می‌گویند اگر بصره اقلیم شود، درآمدش نگهداری می‌شود، رد کرد و تأکید کرد که "ما درآمد را انحصار نمی‌کنیم، بلکه می‌خواهیم منابع ما توسط فرزندان بصره مدیریت شوند و این درخواست ما برای خدمت‌رسانی به مردم خود و حل مشکلات بصره است."

اسامه سعد امیدوار است که دولت آینده‌ی عراق این موضوع را جدی بگیرد. وی همچنین گفت: "نیروهای سیاسی که به قانون اساسی اعتراف کرده‌اند، باید به تمام مواد آن، از جمله مواد ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸ و ۱۱۹ که در مورد تشکیل اقلیم بحث می‌کنند، پایبند باشند و آنها را اجرا کنند." او در ادامه افزود که قرار است این هفته نشست شورای استان بصره برگزار شود و امیدواریم تصمیم درستی گرفته شود و به شورای وزیران ارسال گردد. "اگر شورای وزیران پاسخ ندهد، ما اقدامات قانونی و قضایی، از جمله مراجعه به دادگاه فدرال، را در پیش خواهیم گرفت."

قرار است دوشنبه‌ی آینده، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، شورای استان بصره در مورد موضوع تبدیل استان به اقلیم تشکیل جلسه داده و رأی‌گیری کند. عماد ماتوری، عضو شورای استان بصره، روشن کرد که "این گام به معنای جدایی از عراق نیست، بلکه تغییری اداری برای بازگرداندن حقوق این استان است." وی همچنین از وجود اجماع سیاسی در میان اعضای شورا در مورد این پرونده خبر داد. این در حالی است که چند روزی است اعضای شورای استان بصره با همکاری ائتلاف "تصمیم" که ریاست آن را اسعد عیدانی، استاندار بصره، بر عهده دارد، جمع‌آوری امضا برای فعال‌سازی موضوع تبدیل استانشان به اقلیم را آغاز کرده‌اند.