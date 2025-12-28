نخستوزیر عراق گروههای مسلح را میان پیوستن به ارتش یا فعالیت سیاسی مخیر کرد
تلاش بغداد برای ازسرگیری گفتوگوها میان تهران و واشنگتن
محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، در مصاحبهای تلویزیونی با شبکهی "المیادین" اعلام کرد که بغداد تلاشهای خود را برای ترتیبدادن نشستی دوجانبه بین تهران و واشنگتن به منظور ازسرگیری گفتوگوهای آنها آغاز کرده است. سودانی گفت که این پیشنهاد را به نمایندهی آمریکا داده است و نه طرف ایرانی و نه طرف آمریکایی مخالفتی با گفتوگو ندارند، هرچند هرکدام شرایط و رویههای خاص خود را دارند.
در سطح داخلی نیز، نخستوزیر عراق تأکید کرد که خلع سلاح گروهها تصمیمی ملی عراقی است و بخشی از برنامهی کاری وی. او گروههای مسلح را بین دو گزینه مخیر کرده است: گزینهی اول، ادغام در نهادهای رسمی امنیتی و گزینهی دوم، پیگیری راه سیاسی.
در حالی که طرفهای مانند عصائب اهل الحق و لشکرهای امام علی حمایت خود را از محدودکردن سلاح در دست دولت اعلام کردهاند، کتائب حزبالله و جنبش نجباء ایدهی خلع سلاح را رد کردهاند و بر ادامهی مقابله با نیروهای آمریکایی تأکید کردهاند.
این تلاشها در حالی است که واشنگتن فشارهای خود را بر بغداد افزایش داده است تا از مشارکت این گروههای مسلح در تشکیل دولت آینده جلوگیری کند، علیرغم کسب تعداد قابل توجهی از کرسیهای پارلمان توسط آنها. حدود ۲۱ ماه پیش، تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت امور خارجهی آمریکا، فاش کرده بود که مارکو روبیو، سناتور آمریکایی، تلفنی با محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، گفتوگو کرده و بر خلع سلاح گروههای مسلح تأکید کرده است. روبیو به سودانی گفته بود که این گروهها باعث تضعیف حاکمیت عراق شدهاند و تهدیدی برای جان و بازرگانان آمریکایی و عراقی هستند؛ بنابراین باید به نقش این گروهها پایان داده شود و به هیچ وجه نباید در دولت جدید شرکت داشته باشند.