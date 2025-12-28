پارلمان عراق بدون توافق گروههای سیاسی تشکیل جلسه میدهد
اولین نشست دورهی ششم پارلمان در حالی فردا برگزار میشود که پستهای کلیدی ریاست و معاونان پارلمان و نخستوزیری همچنان بیصاحباند
دفتر رسانهای پارلمان عراق، دستور کار اولین نشست دورهی ششم پارلمان را منتشر کرد. بر اساس این دستور کار، این جلسهی فردا دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۰۰ ظهر برگزار خواهد شد. این نشست در دو بخش اصلی برگزار میشود؛ بخش اول شامل ادای سوگند قانونی اعضای جدید پارلمان است و در بخش دوم، انتخاب رئیس پارلمان و دو معاون وی انجام خواهد گرفت.
پیش از این، لطیف رشید، رئیسجمهور عراق، با صدور فرمان جمهوری شماره ۵۴، از نمایندگان منتخب دعوت کرده بود تا در اولین نشست شرکت کنند. این تصمیم بر اساس ماده ۵۴ و بند چهارم از ماده ۷۳ قانون اساسی عراق اتخاذ شده است، پس از آنکه دادگاه عالی فدرال، نتایج نهایی انتخابات را تأیید کرد.
اولین نشست دورهی ششم پارلمان عراق، پس از برگزاری انتخابات عمومی در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، برگزار میشود. بر اساس آییننامهی داخلی پارلمان و سنت سیاسی، اولین جلسه توسط مسنترین عضو پارلمان اداره میشود تا زمانی که هیئترئیسهی جدید انتخاب شود. برای این دوره، عامر حسین جاسم فایز، نمایندهی استان بصره، با ۷۷ سال سن، ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت.
بر اساس سنت سیاسی که از سال ۲۰۰۵ میلادی به اجرا درآمده است، پست ریاست پارلمان برای اعراب سنی، معاون اول رئیس برای شیعیان و معاون دوم نیز برای کوردها تعیین میشود. فرایند انتخاب هیئترئیسهی پارلمان نیازمند رأی اکثریت مطلق (۵۰+۱) کل اعضای پارلمان است. این در حالی است که تا کنون، چارچوب هماهنگی شیعیان بر سر نامزد پست نخستوزیری عراق و سنیها نیز بر سر نامزد پست ریاست پارلمان به توافق نرسیدهاند.