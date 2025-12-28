اخبار

وزارت دفاع عراق: سامانه‌ی دفاعی هوایی خود را تقویت می‌کنیم

بغداد با خرید رادارهای پیشرفته و بالگردهای فرانسوی و سامانه‌های کره‌ای، قدرت نظامی خود را در برابر تهدیدات آتی افزایش می‌دهد

عراق وزارت دفاع اسرائیل فرانسه هلیکوپتر

وزارت دفاع عراق اعلام کرد که اولویت کاری این وزارت‌خانه، تقویت دفاع هوایی و تجهیز نیروی هوایی است. تحسین خفاجی، مدیر رسانه‌ای وزارت دفاع عراق، به خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت: "مهم‌ترین قراردادهایی که در گذشته امضا شده‌اند و انتظار می‌رود در پایان سال جاری و اوایل سال آینده دریافت شوند، در زمینه‌های نیروی هوایی، هوانوردی ارتش، دفاع هوایی و سایر بخش‌های دریایی و زمینی هستند".

خفاجی همچنین اشاره کرد: "اولویت وزارت برای دفاع هوایی و تسلیحات مهم نیروی هوایی است، به همین منظور، رادارهای بسیار پیشرفته‌ی فرانسوی را برای شناسایی هرگونه تهدید علیه آسمان عراق خریداری کرده‌ایم".

مدیر رسانه‌ای وزارت دفاع افزود: "پیش از پایان سال جاری، شش بالگرد جدید فرانسوی از نوع 'کاراکال' به ما تحویل داده می‌شود که نقش بزرگ و مهمی در پشتیبانی از نیروهای امنیتی خواهند داشت".

خفاجی در ادامه سخنان خود گفت: "ما همچنین قراردادی برای خرید سامانه‌ی دفاع هوایی میان‌برد با کره‌ی جنوبی امضا کرده‌ایم؛ این امر به افزایش توانایی دفاع هوایی کشورمان منجر خواهد شد".

وی در پایان سخنانش اظهار داشت: "دولت با تمام توان خود در تلاش است تا نیروی هوایی و دفاع هوایی کشور را برای مقابله با هرگونه تهدید علیه کشورمان در حال حاضر و آینده، تقویت و تجهیز کند".

 
مصطفی ابراهیم ,