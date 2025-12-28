بغداد با خرید رادارهای پیشرفته و بالگردهای فرانسوی و سامانه‌های کره‌ای، قدرت نظامی خود را در برابر تهدیدات آتی افزایش می‌دهد

2 ساعت پیش

وزارت دفاع عراق اعلام کرد که اولویت کاری این وزارت‌خانه، تقویت دفاع هوایی و تجهیز نیروی هوایی است. تحسین خفاجی، مدیر رسانه‌ای وزارت دفاع عراق، به خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت: "مهم‌ترین قراردادهایی که در گذشته امضا شده‌اند و انتظار می‌رود در پایان سال جاری و اوایل سال آینده دریافت شوند، در زمینه‌های نیروی هوایی، هوانوردی ارتش، دفاع هوایی و سایر بخش‌های دریایی و زمینی هستند".

خفاجی همچنین اشاره کرد: "اولویت وزارت برای دفاع هوایی و تسلیحات مهم نیروی هوایی است، به همین منظور، رادارهای بسیار پیشرفته‌ی فرانسوی را برای شناسایی هرگونه تهدید علیه آسمان عراق خریداری کرده‌ایم".

مدیر رسانه‌ای وزارت دفاع افزود: "پیش از پایان سال جاری، شش بالگرد جدید فرانسوی از نوع 'کاراکال' به ما تحویل داده می‌شود که نقش بزرگ و مهمی در پشتیبانی از نیروهای امنیتی خواهند داشت".

خفاجی در ادامه سخنان خود گفت: "ما همچنین قراردادی برای خرید سامانه‌ی دفاع هوایی میان‌برد با کره‌ی جنوبی امضا کرده‌ایم؛ این امر به افزایش توانایی دفاع هوایی کشورمان منجر خواهد شد".

وی در پایان سخنانش اظهار داشت: "دولت با تمام توان خود در تلاش است تا نیروی هوایی و دفاع هوایی کشور را برای مقابله با هرگونه تهدید علیه کشورمان در حال حاضر و آینده، تقویت و تجهیز کند".