سازمان هواشناسی: میزان بارندگی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سازمان هواشناسی و لرزه‌نگاری اقلیم کوردستان، با انتشار گزارش بارندگی سال میلادی جاری، اعلام کرد که میزان بارندگی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

امروز یکشنبه ۲۸ دسامبر، سازمان هواشناسی و لرزه‌نگاری اقلیم کوردستان، اعلام کرد که در سال میلادی جاری تا ساعت ۹:۰۰ صبح امروز در استان اربیل ۱۸۲ میلی‌متر بارندگی ثبت شده در حالیکه این رقم در سال گذشته ۴۳ میلی‌متر بوده است که تفاوت آن ۱۳۹ میلی‌متر است.

این سازمان همچنین توضیح داد که میزان بارندگی در استان سلیمانیه ۳۴۲ میلی‌متر بوده، اما در سال گذشته ۱۵۹ میلی‌متر بوده و امسال ۱۸۳ میلی‌متر افزایش داشته است.

میزان بارندگی در استان دهوک را نیز ۱۸۷.۴ میلی‌متر اعلام کرد که در مقایسه با سال گذشته که ۴۴ میلی‌متر بوده، ۱۴۳.۴ میلی‌متر افزایش داشته است.

استان حلبچه هم در سال میلادی جاری شاهد ۲۵۶.۹ میلی‌متر بارندگی بوده، در حالیکه سال گذشته ۲۴۱.۶ میلی‌متر بارندگی داشته و ۱۵.۳ میلی‌متر افزایش داشته است.

از روز شنبه ۲۷ دسامبر موج گسترده بارش مناطق مختلف اقلیم کوردستان را در بر گرفته و پیشبینی‌ها می‌گویند که تا اواخر روز ۳۱ دسامبر ادامه خواهد داشت.

ب.ن