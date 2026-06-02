3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- فرستاده ویژه آمریکا در عراق و سوریه، تصمیم برخی از گروه‌های شبه‌نظامی این کشور را که آمادگی خود را برای تحویل سلاح‌هایشان به دولت عراق اعلام کرده‌اند «اخلاقی و ملی» توصیف کرد و گفت که «موجب برقراری قانون در کشور» خواهد شد.

تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در عراق و سوریه با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، حمایت کامل خود را از تلاش‌های دولت جدید عراق اعلام کرد و گفت که عراق به سوی یک حکمرانی مستقل حرکت می‌کند که در آن حاکمیت ملی و ثبات بلندمدت مبنی قرار می‌گیرند.

او همچنین از برخی از گروه‌های شبه‌نظامی عراق که آمادگی خود را برای تحویل سلاح‌هایشان به دولت عراق اعلام کرده‌اند قدردانی کرد و تصمیم آنها را «اخلاقی و ملی» توصیف کرد که «موجب برقراری قانون در کشور» خواهد شد.

همچنین آن را سرآغازی برای یک روند بزرگ اصلاح و توسعه در عراق دانست.

این در حالی است شماری از گروه‌های شبه‌نظامی عراق که به عنوان بخشی از «جبهه مقاومت اسلامی عراق» شناخته شده‌اند، اعلام کرده‌اند که حاضرند سلاح‌های خود را به دولت این کشور تحویل دهند و در نیروهای مسلح ادغام شوند.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق با انتشار بیانیه‌ای از این تصمیم استقبال کرد.

ب.ن