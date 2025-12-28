بر اثر انفجار مین در باتیفا دو نفر مجروح شدند
اربیل (کوردستان۲۴) – انفجار مین در هنگام برفروبی در منطقه باتیفا، دو قربانی گرفت.
عصر امروز یکشنبه ۲۸ دسامبر، در هنگام برفروبی در مسیرهای روستاهای باتیفا، در اثر برخورد ماشین برفروب با مین در جاده روستای سیاره، دو نفر از جمله راننده مجروح شدند.
فرهاد محمود، فرماندار باتیفا به کوردستان۲۴ گفت که حادثه در حوالی ساعت ۱۷:۰۰ رخ داده است.
وی افزود که تیمهای مهندسی رزمی در اسرع وقت در محل حادثه حاضر شده و تحقیق را آغاز کردهاند و مجروحان به بیمارستان منتقل شدهاند.
مناطق مرزی دهوک به دلیل درگیریهای نظامی در آن، مینگذاری شدهاند و به طور سالانه قربانی میگیرند.
ب.ن