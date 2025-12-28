15 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وکیل پرونده نسل‌کشی بارزانی‌ها، می‌گوید که عدالت در خصوص یکی از متهمان اصلی نسل‌کشی بارزانی‌های اجرا شد و او به اعدام محکوم شد.

یکشنبه ۲۸ دسامبر، ایاد کاکه‌ای، وکیل پرونده نسل‌کشی بارزانی‌ها در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: امروز دادگاه عالی جنایی در عراق دو متهم را محاکمه کرد که یکی از آنها سرلشکر شاکر طاها بود و به جنایات خود اعتراف کرد.

او گفت که در جلسه محاکمه تعدادی از زنان بارزانی به عنوان شاهد حضور پیدا کردند.

کاکه‌ای گفت که عدالت در خصوص متهم اصلی اجرا و به اعدام محکوم شد.

او توضیح داد که در این رابطه افراد دیگری هم دستگیر شده‌اند و به اعدام محکوم خواهند شد، زیرا در نسل‌کشی بارزانی‌ها دست داشته‌اند.

وکیل بارزانی‌ها از حمایت‌های دولت اقلیم کوردستان و دفتر ملا مصطفی بارزانی از پیشبرد این پرونده، قدردانی کرد.

امروز یکشنبه در نشست دادگاه که در بغداد برگزار شد، دو افسر حزب بعث به نام‌های شاکر طاها یحیی غفور الدوری و سعدون صبری جمیل جمعه القیسی به اتهام دست داشتن در نسل‌کشی بارزانی‌‌ها محاکمه شدند.

دادگاه الدوری را به اعدام محکوم کرد.

او در اعدام بارزانی‌ها و زنده‌ به گور کردن آنها در منطقه فلوجه، دست داشته است.

ب.ن