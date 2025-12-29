شورای ملی اهل سنت، نامزد خود را برای ریاست پارلمان عراق مشخص کرد

اکثریت احزاب سنی، «هیبت حلبوسی» را برای ریاست پارلمان عراق کاندید کردند

4 ساعت پیش

اکثریت احزاب سنی، به استثنای ائتلاف "عزم"، بر سر نامزدی هیبت حلبوسی برای پست ریاست پارلمان عراق به توافق رسیدند.

خَمیس خنجر، رئیس ائتلاف "سیاده"، روز یکشنبه، ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد: «پس از مشورت و گفت‌وگو میان رهبران فراکسیون‌های سیاسی پیروز که نماینده‌ی اکثریت احزاب سیاسی در شورای سیاسی ملی هستند، ما در (تقدم، سیاده، حسم و جماهیری وطنی) تصمیم گرفتیم و به توافق رسیدیم که تنها نماینده‌ی ما در پارلمان عراق، هیبت حلبوسی باشد.» وی از رهبران احزاب خواست که این تصمیم را که نماینده‌ی اکثریت اهل سنت در شورای سیاسی ملی است، مد نظر قرار دهند تا تشریفات قانونی تکمیل شده و به سوی تشکیل دولت حرکت شود.

در مقابل، ائتلاف "عزم" با این تصمیم مخالفت کرد و در بیانیه‌ای اعلام داشت که مصنا سامرایی، رئیس این ائتلاف، تنها نامزد برای پست ریاست پارلمان عراق است و هرگونه شایعه‌ای مبنی بر انصراف وی را رد کرد. شورای سیاسی ملی اهل سنت دو نشست در منزل خَمیس خنجر، رئیس ائتلاف "سیاده"، در غروب یکشنبه برگزار کرد. نشست اول بدون دستیابی به توافق پایان یافت، زیرا اکثریت اعضای شورا بر نامزدی هیبت حلبوسی موافق بودند، اما ائتلاف "عزم" بر نامزدی مصنا سامرایی پافشاری می‌کرد. آخرین نشست شورای سیاسی ملی اهل سنت بدون حضور رئیس ائتلاف "عزم" برگزار شد و اکثریت اعضا، نامزدی هیبت حلبوسی را برای پست ریاست پارلمان عراق تصویب کردند.

قرار است امروز، دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، اولین نشست پارلمان عراق برای انتخاب هیئت رئیسه برگزار شود.

هیبت حلبوسی کیست؟

- متولد ۱۹۸۰ میلادی.

- یکی از اعضای هیئت مؤسس حزب "تقدم".

- دارای مدرک کارشناسی ارشد در علوم سیاسی از دانشگاه مستنصریه بغداد.

- رئیس کمیسیون نفت و گاز در دوره‌های چهارم و پنجم پارلمان عراق.