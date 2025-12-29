رئیس ائتلاف عزم در رقابت با هیبت حلبوسی، نامزدی خود را برای ریاست پارلمان عراق رسماً اعلام کرد

4 ساعت پیش

مثنی سامرایی، رئیس ائتلاف "عزم"، به صورت رسمی نامزدی خود را برای پست ریاست پارلمان عراق اعلام کرد. این اقدام سامرایی به مثابه‌ی رقابتی در برابر "هیبت حلبوسی" می‌آید که از سوی بخشی از احزاب سنی، موسوم به "شورای سیاسی یکپارچه‌ی نیروهای سنی"، کاندید شده بود. این رقابت نشان می‌دهد که احزاب سنی نتوانسته‌اند بر سر یک نامزد مشترک به توافق برسند.

نامزدی هیبت حلبوسی در کنفرانس خبری‌ای به ریاست خَمیس الخنجر، رئیس ائتلاف "سیاده"، اعلام شد. خنجر اشاره کرد که این نامزد از پشتیبانی چندین نیروی سیاسی برخوردار است، از جمله: حزب "تقدم" به ریاست محمد حلبوسی، ائتلاف "سیاده"، ائتلاف "حسم" (قاطع) به ریاست ثابت عباسی وزیر دفاع، و ائتلاف "جماهیری وطنی" به ریاست احمد جبوری (ابومزن).

در مقابل، مثنی سامرایی که خود یکی از شخصیت‌های برجسته در شورای سیاسی سنی‌ها است، در یک کنفرانس خبری از شیوه‌ی نامزدی هیبت حلبوسی انتقاد کرد و بیان داشت: «تشکیل شورا بر مبنای توافق احزاب پیروز بوده و تصمیمات باید با توافق همگان صورت گیرد.» وی همچنین افزود که نامزدی حلبوسی بیانگر اراده‌ی عمومی شورا نیست، بلکه تنها گویای حمایت احزابی است که از وی پشتیبانی کرده‌اند.

قرار است عصر امروز دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، شورای نمایندگان عراق اولین نشست دوره‌ی ششم خود را برگزار کند. دستور کار این نشست شامل سوگند قانونی اعضای جدید و انتخاب رئیس پارلمان و هر دو معاون وی است. شایان ذکر است، طبق عرف و سنت سیاسی که از سال ۲۰۰۳ میلادی در عراق پیگیری می‌شود، پست ریاست پارلمان برای اهل سنت، معاون اول برای شیعیان و معاون دوم برای کوردها تعیین شده است.