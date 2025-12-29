تعویق دیدار فرماندهی کورد و رئیسجمهور سوریه در دمشق
آمادگیهای لجستیکی و فنی دلیل اصلی؛ گفتوگوها بر سر توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵ ادامه دارد
مرکز رسانهای نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) روز یکشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، خبر از تعویق سفر رسمی هیئتی به دمشق داد. این سفر قرار بود امروز توسط مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد)، و یک هیئت مذاکرهکننده انجام شود.
بر اساس اعلام مرکز رسانهای قسد، دلیل این تعویق، نیاز به آمادهسازیهای لجستیکی و فنی بیشتر بوده و قرار است تاریخ جدیدی با توافق طرفین در آینده تعیین گردد. این مرکز تأکید کرده است که تعویق این دیدار هیچگونه تغییری در روند روابط و اهداف از پیش تعیینشده ایجاد نخواهد کرد و گفتوگوها همچنان بر توافقنامهی ۱۰ مارس ۲۰۲۵ متمرکز خواهد بود.
این تعویق در حالی صورت میگیرد که مذاکرات میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دولت سوریه در دمشق ادامه دارد. این مذاکرات در چارچوب توافقنامهی ۱۰ مارس ۲۰۲۵، که میان احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، و مظلوم عبدی، فرماندهی کل قسد، امضا شده است، به پیش میرود. این توافق چندین بند کلیدی را در بر میگیرد، از جمله برقراری آتشبس سراسری در سوریه، ادغام نهادهای مدنی و نظامی شمال و شرق سوریه در نهادهای دولتی، و به رسمیت شناختن حقوق مؤلفهی کورد به عنوان یک مؤلفهی بومی کشور. اجرای این توافق با چالشهایی روبرو بوده است و هر دو طرف یکدیگر را به کندی در پیشبرد مفاد توافق متهم میکنند. اخیراً دولت سوریه برای نخستین بار پیشنهادی کتبی به قسد ارائه کرده که بر اساس آن، نیروهای قسد در قالب سه لشکر نظامی ادغام شوند. انتظار میرفت در این سفر، دربارهی این پیشنهاد و دیگر جزئیات توافق، بهویژه با نزدیک شدن به پایان مهلت تعیینشده برای اجرای آن، بحث و گفتوگو صورت گیرد.