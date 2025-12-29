با آغاز نخستین جلسه‌ی دوره‌ی جدید پارلمان، هیئت پارت دیموکراتی کوردستان در بغداد برای نهایی کردن انتخاب معاون دوم رئیس پارلمان و رئیس فراکسیون پارت تشکیل جلسه می‌دهد

2 ساعت پیش

پایگاه خبری "کوردستان۲۴" جزئیاتی را درباره‌ی نامزدهای پارت دیموکراتی کوردستان برای دو پست معاون دوم رئیس پارلمان و رئیس فراکسیون این پارت در پارلمان عراق منتشر کرد. قرار است امروز دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، نخستین جلسه‌ی دوره‌ی جدید پارلمان عراق برگزار شود. در همین راستا، هیئتی از پارت دیموکراتی کوردستان در بغداد حضور یافته و ساعت ۱۱:۰۰ صبح با فراکسیون پارت خود نشست خواهد داشت.

بر اساس اطلاعات دیلان بارزان، خبرنگار "کوردستان۲۴" در بغداد، هدف از این نشست، نهایی کردن رسمی نامزدهای پارت برای پست معاون دوم رئیس پارلمان و ریاست فراکسیون پارت است. ریاست هیئت پارت دموکرات بر عهده‌ی امینه‌ زکری، عضو دفتر سیاسی، و عرفات کرم خواهد بود. "کوردستان۲۴" مطلع شده است که شاخوان عبدالله برای پست معاون دوم رئیس پارلمان و فرهاد اتروشی نیز به عنوان رئیس جدید فراکسیون پارت نامزد خواهند شد.

دستور کار جلسه‌ی امروز پارلمان عراق شامل دو بند اصلی است؛ بند نخست به ادای سوگند قانونی اعضای جدید پارلمان اختصاص دارد و بند دوم نیز برای انتخاب هیئت رئیسه‌ی پارلمان، شامل رئیس و دو معاون اوست. بر اساس عرف سیاسی در عراق، پست رئیس پارلمان به مؤلفه‌ی سُنی، معاون اول به شیعیان، و معاون دوم نیز به کوردها اختصاص دارد. پارت دیموکراتی کوردستان به دلیل کسب بیشترین کرسی در میان احزاب کوردستانی، پست معاونت دوم رئیس پارلمان را حق خود می‌داند. تا کنون، احزاب سُنی و شیعه به طور رسمی بر سر نامزدهای نهایی خود برای پست‌های رئیس پارلمان و معاون اول به توافق نرسیده‌اند. این وضعیت در حالی است که روند تشکیل دولت جدید عراق و تعیین نخست‌وزیر همچنان در انتظار توافق احزاب است.