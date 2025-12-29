پرزیدنت بارزانی سه پیشنهاد برای انتخاب نامزد پست ریاستجمهوری مطرح کرد
در آستانهی نخستین نشست دور جدید پارلمان عراق، پرزیدنت بارزانی در مورد انتخاب رئیس جمهور بر اجماع کوردی تأکید کرد
پرزیدنت مسعود بارزانی، روز دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، پیامی را دربارهی پست ریاستجمهوری عراق منتشر کرد. وی بر این باور است که «همهی طرفهای کوردستانی باید به این قناعت برسند که این پست، سهم کورد است و برای اینکه رئیسجمهور نمایندهی واقعی ملت کوردستان باشد، باید مکانیزم انتخاب رئیسجمهور نیز دستخوش تغییر شود و دیگر هیچ طرفی این پست را ملک خصوصی خود نداند.»
پرزیدنت بارزانی سه پیشنهاد برای انتخاب نامزد پست ریاستجمهوری مطرح کرده است: «یا باید در پارلمان کوردستان فردی بهعنوان نمایندهی کورد برای احراز پست ریاستجمهوری تعیین شود، یا همهی طرفهای کوردستانی گرد هم آیند و بر سر یک فرد برای این پست به توافق برسند، یا نمایندگان و فراکسیونهای کوردی در مجلس نمایندگان عراق، فردی را برای احراز این پست تعیین کنند.»
وی همچنین تأکید کرده است که «ضرورتی ندارد فردی که برای احراز پست ریاستجمهوری تعیین میشود، از حزب پارت دموکرات کوردستان باشد یا از اتحادیهی میهنی کوردستان، میتواند از طرف دیگری یا مستقل باشد. مهم این است که این فرد اجماع کوردی را داشته باشد و نمایندهی ملت کوردستان برای احراز پست ریاستجمهوری عراق باشد.»
همچنین قرار است امروز دوشنبه، ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۰۰ ظهر، نخستین نشست دورهی جدید پارلمان عراق برگزار شود. در آغاز این نشست، همهی ۳۲۹ نمایندهی منتخب پارلمان عراق سوگند قانون اساسی یاد میکنند. سپس، باب نامزدی برای پست ریاست پارلمان و پس از آن برای هر دو معاون باز میشود. این انتخابات به صورت رأیگیری مخفی و مستقیم برگزار خواهد شد.