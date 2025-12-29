بیانیه: حتیالمقدور تا اطلاع ثانوی از گذرگاه مرزی حاجی عمران تردد نکنید
اربیل (کوردستان۲۴) – با بارش شدید برف و مسدود شدن راهها، مسئولان گذرگاه مرزی حاجی عمران، از گردشگران خواستند که حتیالمقدور تا اطلاع ثانوی و عادی شدن اوضاع، از این گذرگاه تردد نکنند.
دفتر رسانهای گذرگاه مرزی حاجی عمران، امروز دوشنبه ۲۹ دسامبر در بیانیهای اعلام کرد که به علت وضعیت بد آب و هوا و بارش شدید برف و راهبندان، توسط مسئولان گذرگاه مرزی تمرچینِ ایران، مطلع شدهاند که تردد گردشگران به طور کامل متوقف شده و همه راهها بسته شدهاند.
دفتر رسانهای گذرگاه مرزی حاجی عمران، از همه گردشگران و شهروندان اقلیم کوردستان، عراق و ایران خواست که حتیالمقدور و تا اطلاع ثانوی و عادی شدن اوضاع، از این گذرگاه تردد نکنند.
از طرفی دیگر مسئولان گذرگاه مرزی زیت بین اقلیم کوردستان و ترکیه، اعلام کردند که به علت شدت بارش برف و مسدود شدن مسیرها، فردا سهشنبه تردد از آن گذرگاه متوقف میشود و در صورت عادی شدن وضعیت شهروندان را از بازگشایی گذرگاه مطلع خواهند کرد.
ب.ن