نامزد چارچوب هماهنگی شیعه معاون اول رئیس‌ مجلس عراق شد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – در رای‌گیری مجلس نمایندگان عراق، معاون اول رئیس‌ مجلس از چارچوب هماهنگی شیعه انتخاب شد.

امروز دوشنبه ۲۹ دسامبر، پس از انتخاب رئیس مجلس نمایندگان عراق، در رای‌گیری مجلس عدنان فیحان، نامزد چارچوب هماهنگی شیعه برای این سمت، با کسب ۱۷۸ رای معاون اول رئیس‌ مجلس شد. محسن مندلاوی، رقیب او با کسب ۱۰۷ رای بازنده شد و ۲۲ رای هم باطل اعلام شد.

ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه امروز دوشنبه، اولین نشست دور ششم مجلس نمایندگان عراق با حضور ۲۹۲ نماینده برگزار شد. عامر فیاض، به عنوان رئیس سنی مجلس، ریاست این نشست را بر عهده گرفت و در رای‌گیری مجلس، هیبت الحلبوسی، نامزد حزب تقدم با کسب ۲۰۸ رای به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.

ب.ن