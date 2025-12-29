شورای میهنی کورد در سوریه: کشور در دوراهی حساسی قرار گرفته است

26 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – شورای میهنی کورد در سوریه، می‌گوید که این کشور در «دوراهی حساس»ی قرار گرفته است و تاکید کرد که نباید از اقدامات تحریک‌آمیز یا خرابکارانه به عنوان بهانه‌ای برای محدود کردن آزادی‌ها استفاده شود.

امروز دوشنبه ۲۹ دسامبر، شورای میهنی کورد در سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که سوریه در «دوراهی حساس» قرار گرفته و خواستار پایان خشونت و در پیش گرفتن یک راه‌حل سیاسی میهنی جامع شد که حقوق همه اقشار سوریه را تضمین کند.

شورای میهنی کورد در سوریه در بیانیه خود به تحولات سیاسی و امنیتی این کشور یک سال پس از فروپاشی نظام استبدادی بعث، پرداخت و اعلام کرد که سوریه در حال عبور از «مرحله‌ای حساس و ظریف» است، زیرا سوری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی به افق‌های جدیدی چشم دوخته‌اند که آرزوهای مشروع آنها را برای ایجاد یک دولت دموکراتیک کثرت‌گرا مبتنی بر عدالت، شهروندی برابر و حاکمیت قانون محقق می‌کند.

در بیانیه آمده است که مناطق ساحلی اخیرا شاهد جنبش‌های مردمی مسالمت‌آمیز بوده‌اند که در طی آن شهروندان خواسته‌هایی برای ایجاد یک نظام فدرال، تضمین حقوق همه اقشار سوریه، بازگرداندن کارمندانی که خودسرانه اخراج شده‌اند و بهبود شرایط رو به وخامت زندگی را مطرح کرده‌اند

این شورا تاکید کرد که برای مقامات امنیتی مناسب‌تر بود از طریق گفت‌وگو و مسئولیت‌پذیری میهنی به این خواسته‌ها پاسخ دهند، نه اینکه به خشونتی متوسل شوند که تنش را افزایش داده و اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.

شورای میهنی کورد با تاکید مجدد بر موضع خود، بر اهمیت حفظ صلح اجتماعی، محکوم کردن خشونت صرف‌نظر از منبع آن و رد هرگونه تلاش برای سوق دادن جامعه سوریه به سمت تنش یا درگیری داخلی، نسبت به سوءاستفاده از اعتراضات مسالمت‌آمیز به شیوه‌هایی که اهداف مشروع آنها را تحریف می‌کند، هشدار داد.

بیانیه خاطرنشان کرد که نباید از اقدامات تحریک‌آمیز یا خرابکارانه به عنوان بهانه‌ای برای محدود کردن آزادی‌های عمومی یا آزادی بیان استفاده شود.

همچنین با اشاره به تحولات سواحل سوریه و «رویدادهای دردناک» قبلی در استان سویدا، گفت که این حوادث به وضوح نشان می‌دهند که نادیده گرفتن خواسته‌های مردمی و ادامه سیاست‌های به حاشیه راندن و طرد، ثبات به ارمغان نمی‌آورد، بلکه ناآرامی‌های بیشتری را دامن می‌زند.

این شورا نگرانی خود در مورد تحولات اخیر در حلب، به ویژه نقض تفاهمات موجود در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه و ادامه محاصره هر دو منطقه را ابراز کرد و نسبت به تاثیر منفی آنها بر وضعیت کلی سوریه هشدار داد.

شورای میهنی کورد از بن‌بست فعلی در خصوص باز کردن راه برای هیئت مشترک کورد برای شرکت در گفت‌وگوی جدی و مسئولانه در مورد یک راه‌حل دموکراتیک عادلانه برای مسئله کوردها در سوریه ابراز تاسف کرد.

این شورا بر ضرورت جداسازی این مسیر سیاسی از تمهیدات امنیتی و نظامی، از جمله توافق‌نامه 10 مارس امضا شده بین نیروهای سوریه دموکراتیک و مقامات دمشق، تاکید کرد.

همچنین بر باور خود به اینکه راه‌حل در سوریه نمی‌تواند مبتنی بر امنیت یا مبتنی بر طرد باشد، بلکه باید یک توافق سیاسی میهنی جامع باشد که سوریه را به عنوان یک کشور چند ملیتی و دارای تنوع دینی در قانون اساسی به رسمیت بشناسد.

شورا خواستار ایجاد یک سیستم غیرمتمرکز در سوریه شد که حقوق ملی و سیاسی همه سوری‌ها را تضمین کند و به انحصار قدرت پایان دهد، که به گفته این شورا دلیل اصلی وضعیت فعلی کشور بوده است.

در حالی که سوریه وارد دومین سال خود پس از سقوط رژیم بعث می‌شود، شورای میهنی کورد خاطرنشان کرد که اهداف‌ سوری‌ها همچنان بر ایجاد یک دولت مدنی دموکراتیک و کثرت‌گرا متمرکز است که آزادی، کرامت و عدالت را تضمین کند و هرگونه بازگشت به اقتدارگرایی در همه اشکال آن را رد کند.

ب.ن