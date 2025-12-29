حماس میگوید خلع سلاح را نمیپذیرد
اربیل (کوردستان۲۴) – شاخه نظامی حماس، امروز دوشنبه ۲۹ دسامبر، بار دیگر تاکید کرد که سلاحهای خود را تحویل نخواهد داد، موضوعی کلیدی که انتظار میرود در مذاکرات بعدی بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مطرح شود.
گردانهای عزالدین قسام در بیانیهای ویدیویی، مرگ سخنگوی قدیمی خود را نیز تایید کردند، ماهها پس از آنکه اسرائیل اعلام کرد او در حمله هوایی در غزه در 30 آگوست کشته شده است.
سخنگوی جدید این گروه که نام مستعار ابوعبیده، سلف خود را برگزیده است، گفت:«مردم ما از خود دفاع میکنند و تا زمانی که اشغال ادامه دارد، سلاحهای خود را تحویل نخواهند داد.»
این بیانیه تنها چند ساعت قبل از دیدار ترامپ و نتانیاهو در فلوریدا منتشر شد.
شوش بدروسیان، سخنگوی دولت اسرائیل، گفت که نتانیاهو در مورد مرحله دوم توافق آتشبس غزه، که شامل تضمین «خلع سلاح حماس و غیرنظامی شدن غزه» است، بحث خواهد کرد.
ابوعبیده جدید با رد این درخواست، خواستار خلع سلاح اسرائیل از سلاحهای کشنده شد.
او گفت:«ما از همه طرفهای ذیربط میخواهیم که برای خلع سلاحهای کشنده اشغالگران که در از بین بردن مردم ما استفاده شده و همچنان میشود، تلاش کنند.»
در همان بیانیه، مرگ سلف خود را تایید کرد و همچنین از مرگ چهار فرمانده دیگر حماس در حملات اسرائیل در طول جنگ خبر داد.
ابوعبیده جدید گفت:«ما به احترام مرد نقابدار مورد علاقه میلیونها نفر، فرمانده بزرگ شهید و سخنگوی گردانهای قسام، ابوعبیده، سکوت میکنیم.»
در طول جنگ، ابوعبیده، که نام واقعی او حذیفه سمیر الکحلوت بود، به عنوان یک شخصیت محوری که غزهایها و همچنین رسانههای عربی و بینالمللی، مشتاقانه منتظر بیانیههای رسمی شاخه نظامی حماس، به ویژه بیانیههای مربوط به تبادل گروگانها و زندانیان بودند، ظاهر شد.
او که در ۱۱ فوریه ۱۹۸۵ متولد شد و در اردوگاه پناهندگان جبالیا در شمال غزه بزرگ شد، در سنین پایین به حماس پیوست و سپس به عضویت گردانهای عزالدین قسام درآمد.
او بعدا سخنگوی این گروه شد و با لباس نظامی و در حالی که صورتش دائما با چفیه قرمز پوشیده میشد، بیانیههای ویدیویی ایراد میکرد.
او در طول سالها از چندین سوءقصد اسرائیل جان سالم به در برد.
مقامات حماس او را به عنوان نمادی از "مقاومت" توصیف کردهاند که به خاطر سخنرانیهای آتشینش که اغلب شامل تهدید علیه اسرائیل یا اعلام عملیات نظامی بود، شناخته میشد.
یکی از مقامات حماس به خبرگزاری فرانسه گفت:"سالها، تنها حلقه بسیار کوچکی از مقامات حماس هویت واقعی او را میدانستند."
اسرائیل رهبری حماس را از بین برده و میگوید که پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل که باعث جنگ شد، به دنبال ریشهکن کردن این گروه است.
ایافپی/ب.ن