نگرانی آمریکا از انتخاب عدنان فیحان به عنوان معاون اول رئیس پارلمان عراق
رسانههای آمریکایی نسبت به آیندهی نامعلوم این کشور هشدار میدهند
خبرنگار کوردستان۲۴ در واشنگتن گزارش داد، روز دوشنبه، ۹ دی ۱۴۰۴ شمسی (۲۹ دسامبر ۲۰۲۵)، رسانهها و پلتفرمهای خبری آمریکا، انتخاب عدنان فیحان را به عنوان معاون اول رئیس پارلمان عراق، بازگشت این کشور به دوران تاریکی، بیثباتی و آیندهای نامعلوم مینامند.
عیسی حسن، خبرنگار کوردستان۲۴، اظهار داشت که موسسهی واشنگتن در گزارشی که بر اساس اطلاعات محرمانهی آمریکا تهیه شده است، عنوان کرده که عدنان فیحان، که اکنون دومین شخص قدرتمند در پارلمان عراق محسوب میشود، در گذشته یک تروریست بوده است. وی در سال ۲۰۰۷ در یک اقدام تروریستی در شهر کربلا علیه نیروهای آمریکایی دست داشته که منجر به کشته شدن پنج سرباز آمریکایی شد.
گزارش موسسهی واشنگتن همچنین اشاره کرده است که عدنان فیحان و چندین رهبر کنونی گروههای مسلح وابسته به ایران، در عملیاتهای تروریستی دیگری نیز دست داشتهاند که توسط سپاه قدس ایران نظارت میشده است.
در این گزارش آمده است که معاون اول رئیس پارلمان عراق، حدود یک سال توسط نیروهای آمریکایی به اتهام دست داشتن در چندین عملیات تروریستی علیه ارتش آمریکا در عراق دستگیر شد. وی سپس در سال ۲۰۱۴ به حشدالشعبی پیوست و در بسیاری از اقدامات انجام شده علیه آمریکا و منافع این کشور نقش اصلی را ایفا کرده است.
عیسی حسن تأکید کرد که آنچه روز در پارلمان عراق روی داد، به ویژه انتصاب عدنان فیحان به عنوان معاون اول رئیس پارلمان، از نظر تحلیلگران آمریکایی کاملاً مغایر با خواست آمریکا برای اصلاحات آتی در عراق است؛ زیرا آمریکا همواره بر این نکته تأکید کرده است که گروهها و شبهنظامیان مسلح عراقی نباید هیچ جایگاه و نقشی در دولت آینده داشته باشند. آمریکا بارها، چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم، این پیام را به مقامات و رهبران عراق رسانده است.