نامزد پارت دموکرات کوردستان سمت معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق را به دست آورد

30 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نامزد پارت دموکرات کوردستان برای سمت معاون رئیس مجلس نمایندگان عراق، در رای‌گیری مجلس، اکثریت آرا را به دست آورد و این سمت را احراز کرد.

امروز سه‌شنبه ۳۰ دسامبر، فرهاد اتروشی، نامزد پارت دموکرات کوردستان، با کسب اکثریت آرای مجلس، به عنوان معاون دوم رئيس مجلس نمایندگان عراق انتخاب شد.

اتروشی با کسب ۱۷۸ رای از مجموع ۲۹۴ رای بر رقیب خود ریبوار کریم که ۱۰۴ رای به دست آورد، پیروز شد.

فرهاد امین سلیم اتروشی، در سال ۱۹۷۶ در شهر دهوک در اقلیم کوردستان به دنیا آمده است. از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ نماینده پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق بود. از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ استاندار دهوک بود. در انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، رئیس فهرست پارت دموکرات کوردستان در استان دهوک بود.

ب.ن