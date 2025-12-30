1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – معاون دوم سابق رئیس مجلس نمایندگان عراق، می‌گوید که انتخاب نامزد پارت دموکرات کوردستان به عنوان معاون دوم رئیس مجلس ششم عراق، به معنای تداوم تلاش‌های پارت دموکرات در راستای منافع مردم کوردستان است.

شاخوان عبدالله، معاون دوم رئیس مجلس نمایندگان عراق در دور پنجم، امروز سه‌شنبه ۳۰ دسامبر در خصوص پیروزی نامزد پارت دموکرات کوردستان در رای‌گیری مجلس برای سمت معاون دوم رئیس مجلس ششم، گفت که پارت دموکرات به عنوان برنده اول انتخابات دور ششم مجلس، از استحقاقات خود گذشت نخواهد کرد تا حقوق قانونی اقلیم کوردستان را تضمین کند.

او در یک کنفرانس خبری گفت:«معاون دوم رئیس مجلس فقط یک سمت نیست، بلکه سنگری است برای دفاع و توانسته‌ایم از طریق آن از بسیاری از تلاش‌ها برای ضربه زدن به اقلیم کوردستان جلوگیری کنیم.»

همچنین تاکید کرد که انتخاب فرهاد اتروشی به عنوان معاون دوم رئیس مجلس ششم به معنای تداوم تلاش‌های پارت دموکرات کوردستان در راستای منافع مردم کوردستان است.

وی افزود که انتخاب معاون دوم رئیس مجلس هیچ ارتباطی با انتخاب نامزد برای ریاست جمهوری عراق ندارد و پارت دموکرات بر اساس آرای خود در انتخابات، از استحقاقات قانونی و سیاسی خود در بغداد محافظت می‌کند.

شاخوان عبدالله بر همبستگی نیروهای کورد در بغداد تاکید کرد و گفت پارت دموکرات بارها به خاطر حفظ همبستگی نیروهای کورد از حقوق خود گذشته است.

امروز سه‌شنبه در رای‌گیری مجلس فرهاد اتروشی، نامزد پارت دموکرات کوردستان برای معاون دوم رئيس مجلس ششم، بیشترین آرا را از آن خود کرد و این سمت را احراز کرد.

ب.ن