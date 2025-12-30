1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۳۰ دسامبر، در پیامی انتخاب فرهاد اتروشی، نامزد پارت دموکرات کوردستان برای سمت معاون دوم رئیس مجلس نمایندگان عراق را به وی تبریک گفت.

متن پیام

جناب فرهاد اتروشی، معاون دوم رئیس مجلس نمایندگان عراق.

به مناسبت انتخاب شما به عنوان معاون دوم رئیس مجلس نمایندگان عراق، صمیمانه به شما تبریک می‌گویم و برای شما در ماموریت جدید آرزوی موفقیت می‌کنم.

امیدوارم جنابعالی در همکاری و هماهنگی با هیئت رئیسه و اعضای مجلس نمایندگان، بتوانید در راستای منافع همه شهروندان و جوامع عراق خدمت کنید و به طور همزمان از حقوق قانونی مردم کوردستان دفاع کنید.

ب.ن