پیام تبریک نچیروان بارزانی به معاون دوم رئیس مجلس نمایندگان عراق

25 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس اقلیم کوردستان، ابراز امیدواری کرد که معاون دوم رئیس مجلس نمایندگان عراق، به بهترین نحو ماموریت خود را در هیئت رئیسه مجلس و روند قانون‌گذاری به انجام رساند.

امروز سه‌شنبه ۳۰ دسامبر، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان در پیامی انتخاب فرهاد اتروشی، نامزد پارت دموکرات کوردستان برای سمت معاون دوم رئیس مجلس نمایندگان عراق را به وی تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد.

نچیروان بارزانی، در پیام خود ابراز امیدواری کرد که آقای اتروشی به بهترین نحو ماموریت خود را در هیئت رئیسه مجلس و روند قانون‌گذاری به انجام رساند، به طوریکه در راستای خدمت به همه جوامع عراق باشد.

رئیس اقلیم کوردستان، تاکید کرد:«توقع داریم حضور ایشان در آن سمت، مشوقی باشد برای تحکیم روحیه همکاری و کار مشترک بین فراکسیون‌های مختلف و پیشبرد امور مجلس.»

ب.ن