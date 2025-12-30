پیام تبریک مسرور بارزانی به معاون اول رئیس مجلس نمایندگان عراق
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، انتخاب معاون اول رئیس مجلس نمایندگان عراق را به وی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که هیئت رئیسه و مجلس نمایندگان به طور کلی، نقش مهم خود را در راستای خدمت به همه هممیهنان و جوامع عراق بر مبنای قانون اساسی و احترام به نظام فدرالی، ایفا کنند.
سهشنبه ۳۰ دسامبر، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، در پیامی تبریک صمیمانه خود را به عدنان فیحان، معاون اول رئیس مجلس نمایندگان عراق، اعلام کرد.
نخستوزیر در پیام خود نوشت:«به مناسبت انتخاب شما به عنوان معاون اول رئیس مجلس نمایندگان عراق، صمیمانه تبریک میگویم و در این مسئولیت مهم برای شما آرزوی موفقیت میکنم.»
مسرور بارزانی، ابراز امیدواری کرد:«هیئت رئیسه و مجلس نمایندگان عراق به طور کلی، نقش مهم خود را در قانونگذاری و تدوین لوایح قانونی در راستای خدمت به همه هممیهنان و جوامع عراق بر مبنای قانون اساسی و احترام به نظام فدرالی، ایفا کنند.»
ب.ن