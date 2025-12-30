پرزیدنت بارزانی به هیئت رئیسه جدید مجلس نمایندگان عراق تبریک گفت

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی، ضمن تبریک به هیئت رئیسه جدید مجلس نمایندگان عراق، ابراز امیدواری کرد که انتخاب هیئت رئیسه جدید، گامی در راستای منافع هم‌میهنان و حل مسائل و تحقق برادری و سازگاری بین همه جوامع عراق باشد.

سه‌شنبه ۳۰ دسامبر، پرزیدنت مسعود بارزانی، در پیامی به هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس نمایندگان عراق، عدنان فیحان، معاون اول و فرهاد اتروشی، معاون دوم رئیس مجلس، انتخاب آنها را به عنوان هیئت رئیسه جدید مجلس تبریک گفت و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.

پرزیدنت بارزانی، ابراز امیدواری کرد که:«انتخاب هیئت رئیسه جدید مجلس نمایندگان عراق، گامی در راستای منافع هم‌میهنان و حل مسائل و تحقق برادری و سازگاری بین همه جوامع عراق باشد.»

پیرۆزبایی هەڵبژاردنی دەستەی نوێی سەرۆکایەتیی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق، لە بەڕێزان هەیبەت حەلبووسی سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەران و عەدنان فەیحان جێگری یەکەم و فەرهاد ئەتروشی جێگری دووەمی ئەنجوومەنی نوێنەران دەکەم و هیوای سەرکەوتنیان بۆ دەخوازم.

