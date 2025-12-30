نتانیاهو به ایران هشدار داد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نخست‌وزیر اسرائیل، به ایران هشدار داد و تاکید کرد که تشکیل یک دولت جدید در غزه، تنها در صورت نابودی کامل حماس ممکن می‌شود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در مصاحبه با فاکس نیوز، اعلام کرد که ایران به طور مخفیانه در حال بازسازی آن مراکز هسته‌ای و موشکی خود است که پیش از این بمباران شده‌اند. او توضیح داد که دو هفته پیش درباره فعالیت‌های ایران در عرصه موشک‌های بالستیک اطلاعات دقیق دریافت کرده و هشدار داد که «پیامدهای این فعالیت‌ها برای تهران بسیار سنگین خواهند بود.»

در خصوص اوضاع غزه نیز هشدار داد که گروه شبه‌نظامی حماس همچنان یک تهدید است و حدود ۶۰ هزار اسلحه در اختیار دارد.

نتانیاهو گفت:«تشکیل یک دولت جدید در غزه، تنها در صورتی ممکن است که حماس به طور کامل نابود شود.»

او در ادامه گفت که در خصوص انجام حملات، حتی در زمان آتش‌بس هم با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا کاملا توافق‌نظر داشته‌اند و ترامپ هیچ گونه مخالفتی به او اعلام نکرده است.

نخست‌وزیر اسرائیل بر تداوم سیطره نظامی کشورش بر منطقه برای برقراری امنیت تاکید کرد.

ب.ن