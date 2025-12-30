حملات روسیه به اودسای اوکراین ۴ زخمی از جمله سه کودک برجای گذاشت
اربیل (کوردستان۲۴) – اداره نظامی شهر اودسا در اوکراین، امروز چهارشنبه ۳۱ دسامبر اعلام کرد که حملات پهپادی روسیه چهار نفر از جمله سه کودک را در اودسا زخمی کرده است.
رئیس منطقهای اداره نظامی اودسا در تلگرام گفت:«پهپادها به زیرساختهای مسکونی، لجستیکی و انرژی منطقه ما حمله کردند.»
سرگی لیساک، رئیس اداره نظامی شهر، در یک پست جداگانه تلگرامی گفت: دو کودک هشت و ۱۴ ساله در این حمله زخمی شدند و همچنین یک نوزاد هفت ماهه نیز زخمی شد.
وی افزود: یک مرد ۴۲ ساله نیز زخمی شده و در «وضعیت وخیم» قرار دارد.
این حملات پس از آن صورت گرفت که اوکراین حمله پهپادی به یکی از اقامتگاههای ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه را تکذیب کرد و مسکو را به دروغپردازی برای دستکاری مذاکرات پایان جنگ متهم کرد.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که ادعای روسیه را «کاملا ساختگی» خوانده است، گفت که در ۶ ژانویه در فرانسه با رهبران متحدان کییف دیدار خواهد کرد تا تلاشهای صلح را از سر بگیرد. کرملین روز سهشنبه اعلام کرد که حمله پهپادی ادعایی به محل اقامت پوتین در منطقه نووگورود را یک «عمل تروریستی» و «حمله شخصی علیه پوتین» میداند.
اما اعلام کرد که نمیتواند مدرکی برای ادعای خود ارائه دهد زیرا پهپادها «همگی سرنگون شدهاند.»
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه گفت که دستیابی به توافق برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین بیش از هر زمان دیگری نزدیک شده است، اما پس از مذاکرات جدید با رهبران کشورهای متخاصم، هیچ پیشرفت آشکاری در مورد مسئله حساس سرزمینی گزارش نکرد.
