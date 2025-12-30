نگرانی روسیه از تهدیدات جدید نتانیاهو علیه ایران

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، نگرانی کشورش را از تهدید به حمله نظامی علیه ایران ابراز داشت و از طرف‌ها خواست که از تنش خودداری کنند.

ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در بیانیه‌ای در خصوص اظهارات اخیر بنامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل درباره ایران در جریان سفرش به آمریکا، ابراز نگرانی کرد.

نتانیاهو گفته بود اگر ایران توسعه برنامه هسته‌ای خود را از سر گیرد، بار دیگر به آن کشور حمله نظامی خواهند کرد.

زاخاروا گفت که جامعه بین‌الملل بارها این گونه اظهارات را مردود دانسته است که بر خلاف قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل هستند. او توضیح داد که این گونه اظهارات خاورمیانه را به سوی فاجعه سوق می‌دهد و پیامدهای بد خواهد داشت.

همچنین تاکید کرد که تلاش برای ناچارکردن کشورها به پذیرش برچیدن برنامه هسته‌ای ایران از طریق حمله نظامی قابل قبول نیست، به خصوص که مراکز هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند.

او به تاثیر مخرب تهدیدات بر پیمان بین‌المللی منع سلاح‌های هسته‌ای اشاره کرد و گفت که تهدیدات توسط کشوری که عضو پیمان یاد شده نیست، علیه کشوری که عضو پیمان است و بر پایبندی خود به آن تاکید می‌کند، مطرح شده‌اند.

زاخاروا از مخالفان ایران خواست که از ایجاد تنش پرهیز کنند و نتایج زیانبار حمله به برنامه‌ هسته‌ای ایران را در نظر بگیرند. امری که به باور او صلح جهانی را به خطر می‌اندازد و طرف‌‌ها را از رسیدن به راه‌حل دور می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه بر سیاست کشورش مبنی بر در پیش گرفتن مسیر دیپلماسی و صلح‌آمیز برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران بر مبنای قوانین بین‌المللی تاکید کرد.

ب.ن