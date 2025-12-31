پیام تبریک نخستوزیر اقلیم کوردستان به مناسبت سال جدید میلادی ۲۰۲۶
اربیل (کوردستان۲۴) – نخستوزیر اقلیم کوردستان، به مناسبت فرارسیدن سال میلادی جدید پیام تبریک منتشر و در آن تاکید کرد که سال گذشته توانستهاند، اصلاحات دولت اقلیم کوردستان در زمینههای مختلف را به انجام برسانند و ابراز امیدواری کرد که کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان با ترجیح دادن منافع کوردستان بر منافع طرفها و کابینه جدید دولت عراق بر مبنای اصول شراکت، توازن و توافق، تشکیل شوند.
متن پیام نخستوزیر اقلیم کوردستان به مناسبت فرارسیدن سال میلادی ۲۰۲۶:
به مناسبت فرارسیدن سال جدید میلادی ۲۰۲۶، تبریک صمیمانه خود را به همه هممیهنان اقلیم کوردستان و همه کوردستانیان اعلام میدارم و سالی پر از شادمانی و آرامش را برای ایشان آرزو میکنم.
سال گذشته، سال چندین دستاورد و اجرای چندین طرح مهم و راهبردی بود و همزمان سال موانع و چالشها بود.
با حمایت خداوند بزرگ و مقاومت مردم میهنپرور کوردستان، سال گذشته توانستیم اصلاحات دولت اقلیم کوردستان در زمینههای مختلف، به خصوص تامین مستمر برق و حل مشکل کمآبی و راهسازی و بهبود زیرساخت مالی و بانکی را به انجام برسانیم و به خدمت بیشتر به مردم کوردستان ادامه دهیم.
امیدواریم و خواستاریم در آیندهای نزدیک، کابینه جدید دولت اقلیم کوردستان تشکیل شود، که متاسفانه به طور عمد از تشکیل آن جلوگیری شده است.
لازم است که بیش از این منافع عالی کوردستان، فدای منافع هیچ طرفی نشود.
همچنین امیدواریم کابینه جدید فدرالی نیز در آیندهای نزدیک بر مبنا و در نظر گرفتن اصول شراکت و توازن و توافق تشکیل شود.
سال جدید بر همه مبارک باد و همیشه شاد و سلامت باشید.
مسرور بارزانی
نخستوزیر اقلیم کوردستان
۳۱ دسامبر ۲۰۲۵
ب.ن