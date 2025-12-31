کاردینال ساکو: تهدید شدهام، اما تنها نیستم
پاتریارک کلیسای کلدانی: با تهدیدها مواجه شدهام و مرجع عالی عراق سکوت کرده است
کاردینال لوئیس رافائل ساکو، پاتریارک کلیسای کلدانی در عراق و جهان، از چالشهای پس از لغو حکم جمهوریاش سخن گفت و تأکید کرد که علیرغم مشکلات، نمایندهی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان است.
کاردینال لوئیس رافائل ساکو، پاتریارک کلیسای کلدانی در عراق و جهان، اعلام کرد که با تهدیدها و مشکلاتی مواجه شده است. وی همچنین گفت که مرجع عالی عراق در این باره موضعی نداشته است. ساکو، که از ماه فوریهی ۲۰۱۳ به عنوان پاتریارک و از ماه ژوئن ۲۰۱۸ به عنوان کاردینال شناخته میشود، این اظهارات را در گفتوگویی تلویزیونی مطرح کرد.
پاتریارک ساکو در مورد بحث عادیسازی روابط میان عراق و اسرائیل، تأکید کرد که هرگز از عبارت «عادیسازی سیاسی» استفاده نکرده و تنها ایدهی خود را در مورد توجه جهانی به عراق به عنوان «گهوارهی تمدنها» بیان کرده است. با این حال، سخنان وی تحریف شده و تفسیرهای متفاوتی از آنها صورت گرفته است. وی همچنین فاش ساخت که پاپ فرانسیس را در سفر به اردن همراهی کرده، اما از رفتن با وی به اسرائیل خودداری کرده است. کاردینال ساکو افزود که پس از طرح موضوع عادیسازی، با تهدیدها و مشکلات روبهرو شده است، اما او تنها نیست و نمایندهی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان است. وی تأکید کرد که اجدادش در کوفهی عراق به خاک سپرده شدهاند و او شهروندی اصیل این کشور است.
بحران میان کاردینال ساکو و مقامات عراقی از ماه ژوئیهی ۲۰۲۳ آغاز شد؛ پس از آنکه لطیف رشید، رئیسجمهور عراق، یک فرمان جمهوری صادرشده در سال ۲۰۱۳ توسط رئیسجمهور پیشین، جلال طالبانی، را لغو کرد. این فرمان به ساکو به عنوان پاتریارک کلیسای کلدانی و سرپرست اموال و داراییهای کلیسا، رسمیت دولتی بخشیده بود. لغو این فرمان نگرانیهای بسیاری را در میان مسیحیان عراق و جهان برانگیخت و به عنوان گامی برای به حاشیهراندن بیشتر اقلیت مسیحی در عراق تلقی شد. در واکنش به این اقدام، کاردینال ساکو مقر پاتریارکی خود را از بغداد به اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، منتقل کرد و اعلام نمود تا زمانی که موقعیت رسمی وی بازگردانده نشود، در آنجا خواهد ماند.
پس از نزدیک به یک سال از این بحران و با تلاشهای چندین طرف داخلی و بینالمللی، از جمله دعوت رسمی محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، کاردینال ساکو در ماه آوریل ۲۰۲۴ به بغداد بازگشت. سپس در ماه ژوئن ۲۰۲۴، نخستوزیر فرمان جدیدی صادر کرد که در آن، کاردینال لوئیس ساکو را به عنوان پاتریارک کلدانیها در عراق و جهان به رسمیت شناخت.
وی با اشاره به وضعیت مسیحیان در عراق، گفت که تا کنون یک میلیون مسیحی مهاجرت کردهاند، یک هزار و پانصد مسیحی دیگر کشته شدهاند و یک هزار و دویست ملک متعلق به مسیحیان نیز تصرف شده است. آمارها نشان میدهد که تعداد مسیحیان در عراق پس از سال ۲۰۰۳ به طور چشمگیری کاهش یافته است؛ از بیش از ۱.۵ میلیون نفر به تقریباً ۲۵۰,۰۰۰ نفر رسیده است. دلایل اصلی این مهاجرت شامل خشونت، آوارگی، ضعف قانون، رعایت نشدن حقوق و تصرف اموال آنهاست. پاتریارک کلیسای کلدانی در عراق و جهان آشکار کرد که تنها مقتدی صدر به نامهی او برای بازگرداندن املاک تصرفشده پاسخ داده است که در نتیجهی آن، ۱۰۰ ملک بازگردانده شدهاند. با وجود این تحولات، تهدیدها و خطرات بر سر آیندهی مسیحیان در عراق همچنان ادامه دارد.