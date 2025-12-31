نمایندگان استان فقیرنشین ذیقار در پارلمان عراق ائتلاف تشکیل دادند
«ائتلاف نمایندگان ذیقار» در پارلمان عراق تشکیل شد؛ تلاشی برای مبارزه با فقر در استانی ثروتمند
۱۷ نمایندهی استان ذیقار در پارلمان عراق، با هدف یکپارچهسازی دیدگاهها و پیگیری معضلات خدماتی و توسعهای این استان نفتخیز اما فقیر، ائتلافی را اعلام کردند.
در حرکتی تازه با هدف یکپارچهسازی اقدامات و پیگیری مسائل استان ذیقار، ۱۷ نمایندهی این استان در پارلمان عراق، تشکیل «ائتلاف نمایندگان ذیقار» را اعلام کردند. استان ذیقار، به مرکزیت شهر ناصریه، یکی از استانهای جنوبی عراق است که با وجود برخورداری از منابع غنی نفتی و گازی، همزمان یکی از بالاترین نرخهای فقر را در کشور دارد.
مرتضی ابراهیمی، یکی از اعضای این ائتلاف، تشکیل آن را گامی مهم توصیف کرد و گفت: «هدف از این اقدام، یکسانسازی دیدگاه نمایندگان شهر در مجلس نمایندگان و نظارت دقیق بر پروندههای خدماتی و توسعهای است؛ پروندههایی که سالهاست استان از آنها رنج میبرد.» ابراهیمی افزود که این ائتلاف، چارچوبی عملی و سازمانیافته برای دفاع از حقوق مردم ذیقار در نهاد قانونگذاری است. آنها برای تبدیل خواستههای شهروندان به تصمیمات و قوانین الزامآور تلاش خواهند کرد. وی همچنین تأکید کرد که مرحلهی آینده شاهد تحرکی پارلمانی و جمعی خواهد بود که بازتاب واقعی رنجها و اولویتهای شهرشان است. این امر با هدف حل مشکلات خدماتی، توسعهای و مالی و یافتن راهحلهای اساسی برای آنها صورت میگیرد.
بر اساس آمار، نرخ فقر در استان ذیقار به ۴۰ درصد رسیده است، در حالی که شرکتهای بزرگ متعددی در زمینهی انرژی در آن فعالیت میکنند. ساکنان ذیقار سالهاست از کمبود خدمات اولیهی رفاهی رنج میبرند. پروژههای خدماتی، به ویژه در بخشهای آموزش، بهداشت و راه و شهرسازی، یا اصلاً شروع نشدهاند و یا نیمهکاره رها شدهاند. این وضعیت منجر به وجود مدارس خشتوگلی و سهشیفته و کمبود بیمارستانها و پلها شده است.
علاوه بر این، فساد و هدررفت منابع عمومی یکی دیگر از مشکلات بزرگ این استان است. طبق گزارشها، از سال ۲۰۰۷ تا کنون، از مجموع ۳۱۵ پروژه، تنها ۵۲ پروژه به اتمام رسیدهاند، و بیشتر پروژههای دیگر «وهمی» نامیده شده و به هدر رفتن میلیاردها دینار منجر شدهاند. تشکیل این ائتلاف در حالی صورت میگیرد که مردم استان انتظار اقدامات عملی برای حل مشکلات انباشته شدهی خود را دارند.