پایگاه «عینالاسد» در آستانهی تحویل به نیروهای عراقی است
بغداد از گذار به فاز همکاریهای دوجانبه با قدرتهای بزرگ خبر داد
فرماندهی عملیات مشترک عراق، در گامیراهبردی برایبازگرداندن کامل حاکمیتامنیتی، زمان پایان مأموریت نیروهای ائتلافبینالمللی در پایگاه هوایی «عینالاسد» را اعلام کرد. این فرماندهی همزمان جزئیات انتقال روابط با کشورهای قدرتمند به مرحلهی «همکاریدوجانبه» را تشریح کرد.
سپهبد ستاد قیس محمدآوی، جانشین فرماندهی عملیات مشترک عراق، روز چهارشنبه، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، در کنفرانسمطبوعاتیای در بغداد اعلام کرد که روال خروج نیروهای ائتلافبینالمللی از پایگاه «عینالاسد» در غرب عراق به مرحلهی نهایی رسیدهاست و قرار است در طول هفتهی آینده بهصورت رسمی به نیروهایامنیتی عراق تحویل دادهشود.
محمدآوی تأکید کرد که توافقنامهی پایاندادن به مأموریت ائتلافبینالمللی سهماه پیش قطعی شدهاست و در حال حاضر هیچعضو خارجیای در فرماندهی عملیات مشترک باقی نماندهاست. وی افزود که دولتعراق برایتضمین همکاری در زمینههای آموزش، پشتیبانیفنی و تبادل اطلاعاتامنیتی، به امضای یادداشتتفاهم و توافقنامهی دوجانبه با ایالاتمتحدهی آمریکا، بریتانیا و فرانسه روی آوردهاست.
آمار عملیاتها و حملات به داعش
در محور مبارزه با تروریسم، آمارهای سال ۲۰۲۵ ارائهشد که نشانمیدهد نیروهایعراقی ۳۷ عملیاتامنیتی و ۹۳ حملهی هوایی انجام دادهاند. این عملیاتها به کشتهشدن بیشاز ۹۰ شبهنظامی سازمانداعش، از جمله فرماندهانارشد نظیر «ابوخدیجه»، منجر شدهاست. بهگفتهی جانشین فرماندهی عملیاتها، این دستاوردها نتیجهی توسعهی تواناییهای اطلاعاتی داخلی و نظارتهوایی بودهاست؛ بهگونهای که ساعتهای پرواز هواپیماهای شناساییعراقی از ۹ هزار ساعت فراتر رفتهاست که نشانهای از پرکردن خلاء ناشی از کاهش نیروهای ائتلاف است.
پروندههای حساس: اردوگاه «هول» و پ.ک.ک.
در ارتباط با پروندهی اردوگاه «هول»، این مقامنظامی توضیح داد که روند بازگرداندن خانوادهها در مرحلهی نهایی قرار دارد. در سال جاری، ۲۹۵۴ خانواده و ۳۲۴۴ بازداشتی در ۱۵ کاروان پذیرفتهشدهاند.
از سوی دیگر و در خصوص پروندهی حزبکارگرانکوردستان (پ.ک.ک.)، به هماهنگیمستمر با طرفترکیه و دولتاقلیمکوردستان اشاره شد که در نهایت به حلوفصل پروندهی «اردوگاه مخمور» و آغاز روند خلعسلاح بر اساس دیدگاهیامنیتی مشترک منجر شدهاست.