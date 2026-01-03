باب نامزدی پست ریاستجمهوری عراق بسته میشود
ضرورت اجماع کوردها برای انتخاب رئیس جمهور آیندهی عراق فدرال
محمد امین فارس، مشاور رئیسجمهوری عراق، روز جمعه، ۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۲ دی ۱۴۰۴ شمسی)، در گفتوگو با برنامهی «بحث روز» از شبکهی کوردستان۲۴، اعلام کرد: «دوشنبهی پیشرو، ۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۶ دی ۱۴۰۴ شمسی)، آخرین مهلت برای ثبتنام نامزدهای پست ریاستجمهوری عراق خواهد بود».
مشاور رئیسجمهوری عراق، گفت: «پارلمان عراق پس از یک ماه، با رأیگیری و کسب دو سوم آرا، رئیسجمهور آینده را انتخاب خواهد کرد.»
امین فارس با تأکید بر ضرورت یکپارچگی کوردها در معرفی یک نامزد واحد برای این پست حساس، افزود: «اگر کوردها با چند نامزد وارد بغداد شوند، طرفهای دیگر فردی را به خواست خود انتخاب خواهند کرد که توانایی دفاع از حقوق کوردها نخواهد داشت و بر اساس خواستههای آن طرفها عمل خواهد کرد.»
مشاور رئیسجمهوری عراق همچنین گفت که بر طبق قانون اساسی، پست ریاستجمهوری عراق به کوردها تعلق دارد و نباید در انحصار حزب خاصی باشد . وی همچنین به دیدگاه پرزیدنت بارزانی در مورد سازوکار انتخاب رئیسجمهور اشاره کرد که یا باید انتخاب نامزد در پارلمان کوردستان انجام شود و یا احزاب سیاسی بر سر یک فرد به توافق دست یابند.
امین فارس این راهکار را بهترین راهحل برای تعیین رئیسجمهور آیندهی عراق توصیف کرد.