باب نامزد‌ی پست ریاست‌جمهوری عراق بسته می‌شود

ضرورت‌ اجماع‌ کوردها برای‌ انتخاب‌ رئیس‌ جمهور آینده‌‌ی عراق فدرال

محمد امین فارس، مشاور رئیس‌جمهوری عراق
عراق رئیس جمهوری پارلمان

محمد امین فارس، مشاور رئیس‌جمهوری عراق، روز جمعه، ۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۲ دی ۱۴۰۴ شمسی)، در گفت‌وگو با برنامه‌ی «بحث‌ روز» از شبکه‌ی کوردستان۲۴، اعلام‌ کرد: «دوشنبه‌ی‌ پیش‌رو‌، ۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۶ دی ۱۴۰۴ شمسی)، آخرین‌ مهلت‌ برای‌ ثبت‌نام‌ نامزدهای‌ پست‌ ریاست‌جمهوری‌ عراق‌ خواهد بود». 

مشاور رئیس‌جمهوری عراق، گفت: «پارلمان‌ عراق‌ پس‌ از یک‌ ماه‌، با رأی‌گیری‌ و کسب‌ دو سوم‌ آرا، رئیس‌جمهور آینده‌ را انتخاب‌ خواهد کرد.»

امین فارس‌ با‌ تأکید بر ضرورت‌ یکپارچگی‌ کوردها در معرفی‌ یک‌ نامزد واحد برای‌ این‌ پست‌ حساس‌، افزود: «اگر کوردها با چند نامزد وارد بغداد شوند، طرف‌های‌ دیگر فردی‌ را به‌ خواست‌ خود انتخاب‌ خواهند کرد که‌ توانایی‌ دفاع‌ از حقوق‌ کوردها نخواهد داشت و بر اساس‌ خواسته‌های‌ آن‌ طرف‌ها عمل خواهد کرد.»

مشاور رئیس‌جمهوری‌ عراق‌ همچنین گفت که‌ بر طبق  قانون‌ اساسی‌، پست‌ ریاست‌جمهوری‌ عراق‌ به کوردها تعلق دارد‌ و نباید در انحصار حزب‌ خاصی‌ باشد . وی‌ همچنین‌ به‌ دیدگاه‌ پرزیدنت بارزانی‌ در مورد سازوکار انتخاب‌ رئیس‌جمهور اشاره‌ کرد که‌ یا باید انتخاب نامزد در پارلمان‌ کوردستان انجام‌ شود و یا احزاب‌ سیاسی‌ بر سر یک‌ فرد به‌ توافق‌ دست یابند. 

امین فارس‌ این‌ راهکار را بهترین‌ راه‌حل‌ برای‌ تعیین‌ رئیس‌جمهور آینده‌ی‌ عراق‌ توصیف کرد‌.

 

 
مصطفی ابراهیم ,