عضو شورای اجرایی ک‌ج‌ک هشدار می‌دهد که بدون‌ گام‌های‌ قانونی‌ و سیاسی‌ از سوی‌ دولت‌ ترکیه، مرحله‌ی‌ بعدی‌ این‌ روند متوقف‌ خواهد شد

2 ساعت پیش

عضو شورای‌ اجرایی‌ کۆما جڤاکێن کوردستانێ (ک‌ج‌ک) اعلام‌ کرد که‌ اگر دولت‌ ترکیه‌ گام‌های‌ قانونی‌ و سیاسی‌ لازم‌ را برندارد، مرحله‌ی‌ بعدی‌ روند صلح‌ متوقف‌ خواهد شد.

مصطفی‌ کاراسو، عضو شورای‌ اجرایی‌ ک‌ج‌ک، در اظهاراتی‌ مطبوعاتی‌ اعلام‌ کرد که‌ پس‌ از فراخوان‌ عبدالله‌ اوجالان‌، پ‌ک‌ک اقدامات‌ مهمی‌ برای‌ روند صلح‌ انجام‌ داده‌ است‌، از جمله‌ تصمیم‌ به‌ خلع‌ سلاح‌ گرفته‌ و درگیری‌ مسلحانه‌ را متوقف‌ کرده‌ است‌. همچنین‌، نیروهای‌ خود را از شمال‌ کوردستان‌ و مناطق‌ خطرناک‌ برای‌ جلوگیری‌ از ایجاد تنش‌ عقب‌ کشیده‌ است‌.

کونارسو تأکید کرد که‌ اکنون‌ زمان‌ آن‌ است‌ که‌ ترکیه‌ بسترهای‌ قانونی‌ و سیاسی‌ را برای‌ گام‌های‌ پ‌ک‌ک فراهم‌ کند. او افزود: "اگر قوانین‌ لازم‌ برای‌ اعضا و کادرهای‌ پ‌ک‌ک تصویب‌ نشود و زمینه‌های‌ دموکراتیک‌ فراهم‌ نگردد، این‌ روند متوقف‌ خواهد شد و به‌ مرحله‌ی‌ دوم‌ نخواهد رسید." این‌ عضو شورای‌ اجرایی‌ ک‌ج‌ک همچنین‌ اعلام‌ کرد: "برای‌ مرحله‌ی‌ دوم‌، اوجالان‌ باید بدون‌ قید و شرط‌ آزاد شود."

روند جدید صلح‌ در ترکیه‌ تحولات‌ چشمگیری‌ را به‌ خود دیده‌ است‌، به‌ویژه‌ پس‌ از فراخوان‌ تاریخی‌ عبدالله‌ اوجالان‌، رهبر زندانی‌ پ‌ک‌ک، در ۲۷ فوریه‌ی ۲۰۲۵ برای‌ خلع‌ سلاح‌. در پاسخ‌ به‌ این‌ فراخوان‌، پ‌ک‌ک آتش‌بس‌ اعلام‌ کرد و سپس‌ در ژوئیه‌ی ۲۰۲۵ در مراسمی‌ نمادین‌، روند خلع‌ سلاح‌ را آغاز کرد.

دولت‌ ترکیه‌ چندین‌ گام‌ برداشته‌ است‌، از جمله‌ تشکیل‌ کمیته‌ای‌ در پارلمان‌ در ۵ اوت‌ ۲۰۲۵ تحت‌ عنوان‌ "کمیته‌ی‌ یکپارچگی‌ ملی‌، برادری‌ و دموکراسی‌" برای‌ ایجاد چارچوب‌ قانونی‌ این‌ روند. همچنین‌، دولت‌ در حال‌ تدوین‌ قانونی‌ موسوم‌ به‌ "قانون‌ فرصت‌" برای‌ تنظیم‌ بازگشت‌ اعضای‌ پ‌ک‌ک که‌ خشونت‌ مرتکب‌ نشده‌اند و رسیدگی‌ به‌ وضعیت‌ زندانیان‌ سیاسی‌ است‌.

با وجود این‌ گام‌ها، چالش‌های‌ بزرگی‌ باقی‌ مانده‌ است‌ و ک‌ج‌ک هشدار داده‌ که‌ این‌ روند یک‌طرفه‌ پیش‌ نخواهد رفت‌. سرنوشت‌ اوجالان‌ و درخواست‌ آزادی‌ او، یکی‌ از محورهای‌ اصلی‌ گفتگوهاست‌. در همین‌ حال‌، وضعیت‌ نیروهای‌ دموکراتیک‌ سوریه‌ (هه‌سه‌ده‌) در سوریه‌ و توافق‌ آن‌ها با دولت‌ دمشق‌، ابعادی‌ منطقه‌ای‌ به‌ این‌ روند بخشیده‌ است‌.