۲۷ نفر برای پست ریاستجمهوری عراق نامزد شدهاند
دبیر پارلمان عراق اعلام کرد که ۲۷ نفر برای پست ریاستجمهوری نامزد شدهاند، اما تاکنون هیچ کوردی در میان نامزدها نیست
دبیر پارلمان عراق میگوید ۲۷ نفر خود را برای پست ریاستجمهوری کاندید کردهاند، اما هیچیک از آنها کورد نیستند. امروز یکشنبه، ۴ ژانویه ۲۰۲۶، صفوان گرگری، دبیر پارلمان عراق، دربارهی انتخاب رئیسجمهوری جدید و شمار نامزدها برای این پست، با شوان جباری، خبرنگار کوردستان۲۴، گفتوگو کرد. به گفتهی گرگری، تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز یکشنبه، ۴ ژانویه ۲۰۲۶، ۲۷ نفر خود را برای پست ریاستجمهوری عراق کاندید کردهاند و تاکنون هیچ کوردی در میان آنها نیست.
دبیر پارلمان عراق تأکید کرد که فردا دوشنبه، ۵ ژانویه، مهلت نامزدی برای پست ریاستجمهوری به پایان میرسد و هیچ تصمیمی برای تمدید این دوره صادر نشده است. بر اساس مادهی ۷۲ قانون اساسی، پس از انتخاب هیأت رئیسهی پارلمان عراق، پارلمان ۳۰ روز فرصت دارد تا رئیسجمهوری جدید کشور را انتخاب کند. پس از انتخاب، رئیسجمهور جدید، نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمان را که بر اساس سنت سیاسی، سهمیهی شیعیان است، برای تشکیل دولت فدرال جدید معرفی میکند.
از روز چهارشنبه، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، مهلت نامزدی برای این پست آغاز شده است؛ در صورتی که فردا دوشنبه این مهلت به پایان برسد؛ سپس بررسی دقیق نام نامزدها انجام خواهد شد و فهرست نهایی به طور رسمی اعلام میشود.
روند انتخاب رئیسجمهور در پارلمان عراق طی چند گام انجام میشود:
۱. پارلمان جلسهی ویژهای را برای انتخاب رئیسجمهور تشکیل میدهد. برای قانونی بودن جلسه، حضور نصاب قانونی، یعنی دو سوم کل اعضای پارلمان (۲۱۹ نماینده)، لازم است.
۲. دور اول رأیگیری: در دور اول، یک نامزد برای انتخاب به عنوان رئیسجمهور، نیاز به رأی دو سوم اعضای حاضر پارلمان (۲۱۹ رأی) دارد. این امر بر اساس مادهی ۷۰ قانون اساسی عراق است.
۳. دور دوم رأیگیری (در صورت لزوم): اگر در دور اول هیچکدام از نامزدها نتوانند آرای لازم را به دست آورند، رقابت به دور دوم کشیده میشود. در این دور، تنها دو نامزدی که در دور اول بیشترین آرا را به دست آوردهاند، با هم رقابت میکنند. در دور دوم، نامزدی که بیشترین رأی را به دست آورد، به عنوان رئیسجمهور جدید عراق انتخاب میشود.
۴. رئیسجمهور منتخب: پس از آنکه یکی از نامزدها اکثریت آرا را به دست آورد، به عنوان رئیسجمهور جدید عراق اعلام میشود و برای آغاز به کار سوگند قانون اساسی یاد میکند.
این پست که بر اساس سنت سیاسی، سهمیهی کوردها است، نمایندهی حاکمیت کشور بوده و از قانون اساسی و یکپارچگی خاک عراق حفاظت میکند. دورهی ریاست چهار سال است و تنها برای یک دورهی دیگر قابل تمدید است. این در حالی است که در نشستهای روزهای ۲۹ و ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵، پارلمان عراق هیأت رئیسهی جدید خود را برای ششمین دورهی قانونگذاری انتخاب کرد. این روند با انتخاب هیبت حلبوسی به عنوان رئیس پارلمان، عدنان فیحان به عنوان معاون اول و فرهاد اتروشی به عنوان معاون دوم به پایان رسید.