2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – تولید ثبت‌شده انرژی خورشیدی در سلیمانیه با ۲۵۹۰ مشترک، که عمدتا خانگی هستند، به ۷۶.۳۹ مگاوات رسید. مقامات می‌گویند که به دلیل سیستم‌های ثبت‌نشده، ممکن است میزان تولید واقعی بیشتر باشد.

طبق داده‌های رسمی منتشر شده در امروز یکشنبه ۴ ژانویه، توسط اداره برق سلیمانیه، تولید انرژی خورشیدی در استان سلیمانیه رسما از ۷۶ مگاوات فراتر رفته است. این ارقام که آمار نصب و ثبت سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر در سراسر منطقه را مشخص می‌کند، نشان دهنده روند صعودی پایدار در پذیرش فناوری خورشیدی توسط شهروندان و صاحبان مشاغل است.

سیروان احمد، سخنگوی اداره برق سلیمانیه، آمار دقیقی را در بیانیه‌ امروز یکشنبه، به کوردستان۲۴ گزارش داد.

او با اشاره به آخرین آمار ثبت ‌شده توسط بخش انرژی‌های تجدیدپذیر این اداره، گزارش داد که کل برق تولید شده از طریق سیستم‌های خورشیدی ثبت‌شده رسمی، به ۷۶.۳۹۰ مگاوات رسیده است.

این نشان‌دهنده تغییر گسترده‌تری در چشم‌انداز انرژی این استان است، زیرا تعداد فزاینده‌ای از نهادها به سمت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در فعالیت روزانه خود حرکت می‌کنند.

سیروان احمد، در ارزیابی خود از وضعیت فعلی تاکید کرد که گذار به سمت استفاده از انرژی خورشیدی به طور روزانه در حال افزایش است.

وی خاطرنشان کرد که شهروندان و صاحبان مشاغل به طور فزاینده‌ای به سمت نصب سیستم‌های انرژی خورشیدی روی می‌آورند، روندی که با افزایش تعداد مشترکینی که رسما وارد پایگاه داده این اداره می‌شوند، مشهود است.

تا امروز یکشنبه، تعداد مشترکینی که نه تنها سیستم را نصب کرده‌اند، بلکه مراحل ثبت نام رسمی را نیز در مراجع برق تکمیل کرده‌اند، به ۲۵۹۰ نفر رسیده است.

داده‌های ارائه شده توسط بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، تجزیه و تحلیل دقیقی از نحوه توزیع این تاسیسات خورشیدی در بخش‌های مختلف جامعه ارائه می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد که بخش مسکونی در حال حاضر محرک اصلی پذیرش به‌کارگیری انرژی خورشیدی در سلیمانیه است.

به گفته سیروان احمد، خانوارها اکثریت قریب به اتفاق سیستم‌های ثبت‌شده را تشکیل می‌دهند. به طور خاص، ۲۱۷۳ خانوار در این سیستم مشترک شده‌اند که بزرگترین جمعیت کاربرانی است که در محدوده استان از انرژی خورشیدی استفاده می‌کنند.

پس از بخش مسکونی، بخش تجاری دومین گروه بزرگ پذیرندگان را تشکیل می‌دهد. ارقام منتشر شده توسط این اداره نشان می‌دهد که ۳۳۷ مشترک از جامعه تجاری سیستم‌های انرژی خورشیدی را نصب و ثبت کرده‌اند.

این نشان می‌دهد که صاحبان مشاغل به طور فزاینده‌ای انرژی تجدیدپذیر را به عنوان یک جزء حیاتی از زیرساخت‌های کار خود می‌بینند.

بخش کشاورزی نیز در آمار این اداره وجود دارد، هرچند در مقایسه با مسکن و تجارت، نصب کمتری دارد.

سخنگوی اداره برق سلیمانیه، گزارش داد که ۷۰ مشترک در حوزه کشاورزی این فناوری را پذیرفته‌اند. این پذیرش نشان می‌دهد که کشاورزی و فعالیت کشاورزی در منطقه در حال کمک به تکمیل ظرفیت کلی انرژی تجدیدپذیر هستند، البته با حجم کمتری نسبت به مراکز مسکونی شهری.

پذیرش صنعتی نسبت به سایر بخش‌ها در مرحله نوپایی قرار دارد. داده‌ها نشان می‌دهند که تنها ۱۵ مشترک از بخش صنعتی، سیستم‌های خورشیدی خود را در اداره برق سلیمانیه ثبت کرده‌اند.

این رقم، بخش صنعتی را از نظر تعداد نصب‌های ثبت‌شده، بسیار عقب‌تر از خانوارها و نهادهای تجاری قرار می‌دهد.

کوچک‌ترین دسته از پذیرش گزارش‌شده در مجموعه داده‌ها، بخش دولتی است. به گفته سخنگو، تا به امروز تنها پنج اداره دولتی سیستم‌های انرژی خورشیدی را نصب و ثبت کرده‌اند.

این رقم پایین نشان می‌دهد در حالی که شهروندان و شرکت‌های تجاری، نسبتا سریع در حال پذیرش این فناوری هستند، استفاده از سیستم‌های انرژی خورشیدی در زیرساخت‌های دولتی در مقایسه با بخش خصوصی، همچنان محدود است.

سخنگو توضیح داد که ارقام ارائه‌شده در امروز یکشنبه ـ به‌ویژه ۷۶.۳۹۰ مگاوات تولید و ۲۵۹۰ مشترک - دقیقا شامل افراد و نهادهایی می‌شود که رسما برای ثبت نام خود به این اداره مراجعه کرده‌اند.

سیروان احمد افزود که این اعداد احتمالا کمتر از میزان کل انرژی خورشیدی مورد استفاده در این استان است. او گفت که ممکن است تعداد نامشخصی از مشترکین وجود داشته باشند که سیستم‌های انرژی خورشیدی را در املاک خود نصب کرده‌اند، اما هنوز برای انجام مراحل ثبت‌نام لازم، به اداره برق سلیمانیه مراجعه نکرده‌اند.

در نتیجه، اگرچه ظرفیت تولید رسمی کمی بیش از ۷۶ مگاوات است، اما تولید واقعی انرژی خورشیدی در سراسر سلیمانیه با در نظر گرفتن واحدهای ثبت نشده‌ای که خارج از مجموعه داده‌های رسمی فعالیت می‌کنند، می‌تواند بیشتر باشد.

انتشار این آمار، تصویری جامع از وضعیت بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه ارائه می‌دهد.

ب.ن