عبدالستار زیباری: این واگذاری هنوز کرکوک و نینوا را شامل نشده است

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – حفظ امنیت شش شهر و استان جنوب و مرکز عراق از ارتش به نیروهای پلیس واگذار شد و نماینده اقلیم کوردستان در فرماندهی عملیات مشترک عراق، گفت که به خاطر شرایط خاصی که دارند، مناطق کرکوک و نینوا شامل این واگذاری نشدند.

یکشنبه ۴ ژانویه، عبدالستار زیباری، نماینده اقلیم کوردستان در فرماندهی عملیات مشترک عراق، به کوردستان۲۴ گفت: روند واگذاری حفظ امنیت از ارتش به پلیس عراق، در برخی شهرها و استان‌ها، انجام شد.

وی افزود که روند جایگزینی نیروها در ناصریه، سماوه، واسط، حله، نجف و دیوانیه، به طور کامل انجام شده است.

همچنین تاکید کرد که در حال حاضر جایگزینی نیرو در استان‌های صلاح‌الدین و انبار اجرا می‌شود و نیروهای پلیس جایگزین نیروهای ارتش می‌شوند.

در خصوص استان‌های کرکوک و نینوا هم گفت که تاکنون درباره آنها تصمیم‌گیری قطعی نشده است، زیرا آن مناطق شرایط حساسی دارند، مرزی هستند و با اقلیم کوردستان نیز هم‌مرز هستند و جایگزینی نیرو در آنها به هماهنگی و توافق ویژه نیاز دارد.

زیباری گفت که تکمیل این روند و توسعه آن به همه استان‌های عراق، به تشکیل دولت جدید عراق مربوط می‌شود.

نماینده اقلیم کوردستان در فرماندهی عملیات مشترک عراق، توضیح داد که اگر وزیر امور داخلی عراق در سمت فعلی خود باقی بماند، این روند در سراسر استان‌های عراق ادامه پیدا می‌کند و حفظ امنیت شهرها به طور کامل به نیروهای پلیس واگذار می‌شود.

ب.ن