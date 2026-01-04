۴۱ نفر برای احراز سمت ریاست جمهوری عراق ثبتنام کردهاند
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز تا پایان ساعت اداری، ۴۱ نفر برای احراز سمت ریاست جمهوری عراق، ثبتنام کردهاند و پیشبینی میشود این تعداد فردا که آخرین مهلت برای ثبتنام است، افزایش پیدا کند.
یکشنبه ۴ ژانویه، یک منبع از مجلس نمایندگان عراق، به کوردستان۲۴ گفت: امروز تا پایان ساعت اداری، ۴۱ نفر برای احراز سمت ریاست جمهوری عراق، ثبتنام کردهاند و احتمال دارد فردا دوشنبه که آخرین مهلت برای ثبتنام نامزدها است، این رقم افزایش پیدا کند.
به گفته این منبع، افرادی که برای نامزدی ثبتنام کردهاند از جوامع کورد، عرب، مسیحی و افراد مستقل هستند.
روز سهشنبه ۳۰ دسامبر، هیبت الحلبوسی، رئیس منتخب مجلس نمایندگان عراق، در اولین اقدام خود در آن سمت به طور رسمی، آغاز ثبتنام نامزدی برای احراز سمت ریاست جمهوری عراق را اعلام کرد که گامی مهم برای تشکیل دولت جدید این کشور به شمار میآید.
ریاست مجلس نمایندگان عراق، آخرین مهلت برای ثبتنام نامزدی را روز دوشنبه ۵ ژانویه اعلام کرد.
