کتائب حزب‌الله عراق: بر تشکیل یک نیروی نظامی ملی و حرفه‌ای برای حفاظت از آسمان و خاک کشور تأکید کرد

3 ساعت پیش

دبیرکل کتائب حزب‌الله عراق از نهادهای امنیتی و قضایی درخواست کرد که خود را از منازعات سیاسی دور نگه دارند و برتشکیل یک نیروی نظامی ملی و حرفه‌ای برای حفاظت از آسمان و خاک کشور تأکید کرد.

در بیانیه‌ای، ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل حزب‌الله عراق، اعلام کرد: «مرحله‌ی آتی عراق به دولتی عادل و کاملاً مستقل نیاز دارد که دارای تصمیم‌گیری مستقل باشد و بر تمامی خشکی و آسمان کشور تسلط داشته باشد.»

الحمیداوی پیامی خطاب به برخی از فرماندهان نظامی و قضات فرستاد و از آن‌ها خواست: «خود را از درگیر شدن در اختلافات سیاسی دور نگه دارید.» وی افزود درگیر شدن این نهادها واکنش منفی‌ای بر بی‌طرفی آن‌ها خواهد داشت، در حالی که لازم است به عنوان چتری یکپارچه برای حمایت از تمامی شهروندان و یکپارچگی میهن باقی بمانند.

وی درباره‌ی وضعیت امنیتی، بر لزوم ساختاردهی به نیروهای امنیتی بر مبنای حرفه‌ای‌گری و شایستگی تأکید کرد و آمادگی جبهه‌ی مقاومت را برای ارائه تمام تجربه‌ها و تخصص‌های انباشته شده‌ی خود در راه دفاع از کشور نشان داد. او همچنین خواستار تلاش برای تثبیت ارزش‌های اسلامی و مقابله با پدیده‌های زوال اخلاقی در جامعه شد.

الحمیداوی اشاره کرد که جهان به سوی بی‌قانونی پیش می‌رود. او به عنوان نمونه به حوادث ونزوئلا و «حملات آمریکا» برای تسلط بر منابع انرژی اشاره کرد. او اعلام داشت: این واقعیت جهانی ایجاب می‌کند که عراق «یک دفاع حرفه‌ای را توسعه دهد» که توانایی مقابله با چالش‌های بزرگ را داشته باشد.