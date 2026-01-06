بررسی طرح ایجاد سیستم هشدار از وقوع سیل در استانداری اربیل
اربیل (کوردستان۲۴) – طرح ایجاد سیستم هشدار از وقوع سیل، در استانداری اربیل مورد بررسی قرار گرفت، طرحی که از طریق اپلیکیشن مخصوص شهروندان و جهات مربوطه را از وقوع سیل و نحوه رفتار با آن در راستای حفاظت از جان و مال شهروندان، مطلع میکند.
امروز سهشنبه ۶ ژانویه، در استانداری اربیل در خصوص طرح ایجاد سیستم هشدار از وقوع سیل، با ریاست امید خوشناو، استاندار اربیل، نشست ویژهای برگزار شد.
در این نشست امید خوشناو، گفت: با حمایت مستقیم مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، و اقدامات انجام شده در سال گذشته و اجرای چندین طرح بزرگ و مهم و راهبردی و رفع نقاط ضعفی که موجب وقوع سیل و جمع شدن آب اضافی میشد، توانستهایم تا حد بسیاری خطر وقوع سیل را در شهر اربیل و اطراف رفع کنیم و نتیجه آن در فصل بارش امسال مشاهده شد.
سپس توسط مدیریت آبیاری اربیل در مورد طرح یاد شده گزارشی ارایه شد و اهداف و چگونگی ایجاد و نحوه کار سیستم هشدار از وقوع سیل، تشریح شد. و توضیح داده شد که با ایجاد این سیستم، اربیل اولین شهر در سطح عراق و کوردستان خواهد بود که آن را به کار میگیرد.
همچنین درباره سیستم به طور کلی گفتوگو و تاکید شد که هدف از آن مطلع ساختن جهات مربوطه و شهروندان از احتمال وقوع حوادث غیرمنتظره در اثر تغییرات آب و هوایی و بارش شدید باران است.
در این نشست خاطرنشان شد که با استفاده از این سیستم میتوان از طریق اپلیکیشن مخصوص به شهروندان راهنمایی و آموزش داده شود که در صورت وقوع سیل چگونه رفتار کنند و چه اقداماتی برای حفظ جان شهروندان انجام شود. همچنین خطرات در مناطق و میزان آنها را مشخص میکند و اطلاعات کامل و صحیح درباره وضعیت هوا در رابطه با هر احتمال و حادثه را ارایه میدهد.
استاندار اربیل، کمیتهای برای بررسی بیشتر این طرح تشکیل داد.
ب.ن