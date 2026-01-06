مدت شش ماه است دهها پناهجوی کورد در لیبی گرفتار شدهاند
اربیل (کوردستان۲۴) – مدت شش ماه است که دهها پناهجوی کورد در لیبی گرفتار شدهاند و بستگانشان خواستار رهایی آنها از وضعیت بلاتکلیفی هستند.
گزارشگر کوردستان۲۴ از رانیه گزارش داد که مدت شش ماه است ۱۴۷ پناهجوی کورد که اهل منطقه راپرین اقلیم کوردستان هستند، در کشور لیبی ماندگار شدهاند و فرد قاچاقچی گفته است به دلیل ناهمواری مسیر نمیتواند آنها را به اروپا بفرستد و حاضر نیست حتی آنها را به اقلیم کوردستان باز گرداند.
بستگان پناهجویان میگویند که فرزندان آنها در شرایط سختی قرار گرفتهاند و زندگی آنها در خطر است.
آنها میگویند که فرد قاچاقچی، پناهجویان را اغفال کرده است و برای رهایی آنها از آن شرایط، مبلغ ۳۵۰۰ دلار درخواست کرده است.
بستگان پناهجویان به گزارشگر کوردستان۲۴ گفتند فرد قاچاقچی در اقلیم کوردستان همدستانی دارد و پناهجویان از طریق آنها به لیبی منتقل شدهاند و باید برای دستگیری و قرار دادن آنها تحت پیگرد قانونی، اقدام شود.
ب.ن