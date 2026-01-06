47 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – شهرداری اربیل، با توجه به گسترش جمعیت، طرح‌های خود را در بخش‌های راهداری و آب و فاضلاب توسعه داده است.

ریاست شهرداری اربیل، آمار طرح‌ها و فعالیت‌های انجام شده در سال گذشته را منتشر کرد و از اجرای ۶۷ طرح در زمینه‌های مختلف خبر داد.

بر پایه این آمار، هزینه اجرای طرح‌ها، ۱۱۶ میلیارد دینار بوده و بخش مهمی از برنامه دولت برای توسعه زیرساخت پایتخت و ارتقای سطح خدمات عمومی برای شهروندان، به شمار می‌آید.

آمار نشان می‌دهد که بخش‌های راهداری و آبادانی از اولویت‌های شهرداری در سال ۲۰۲۵ بوده‌اند.

در چارچوب این طرح‌ها به مساحت یک میلیون متر مربع خیابان جدید ساخته شده است. ۲۶۰ هزار متر مربع از خیابان‌ها به طور کامل آسفالت شده‌اند و این بر کاهش ازدحام و تسهیل در رفت و آمد، تاثیر قابل توجهی داشته است.

شهرداری اربیل همچنین اهمیت بسیاری به نوسازی خیابان‌های قدیمی داده است و در چارچوب آن ۱۲ تُن آسفالت تولید شده و به مساحت ۶۰ هزار متر مربع ترمیم انجام شده است.

مقامات شهرداری تاکید کردند که به اجرای طرح‌ها در تمام مناطق حوزه استحفاظی خود ادامه خواهند داد.

شهر اربیل به عنوان مرکز سیاسی - اداری اقلیم کوردستان، در سال‌های گذشته از لحاظ سکان توسعه بسیاری پیدا کرده است و این توسعه پایدار زیرساخت به خصوص در بخش‌های راهسازی شهری و آب و فاظلاب را به یک ضرورت، تبدیل کرده است.

دولت اقلیم کوردستان در تلاش است که با اختصاص بودجه ویژه و بهره‌گیری از درآمد داخلی به این مهم بپردازد.

ب.ن