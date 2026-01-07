1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – امروز چهارشنبه ۷ ژانویه، ستاد عملیات ارتش سوریه، در بیانیه‌ای به ساکنان محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در شهر حلب هشدار داد و اعلام کرد که تمام پایگاه‌های نیروهای سوریه دموکراتیک در آن مناطق را مورد هدف قرار می‌دهند.

ارتش سوریه می‌گوید که این تصمیم به دنبال آغاز عملیات بزرگ نظامی نیروهای سوریه دموکراتیک در محله‌های حلب، اتخاذ شده است.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است که ارتش سوریه از شهروندان غیرنظامی ساکن محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در حلب می‌خواهد که برای حفظ امنیت و جان خود از پایگاه‌ها و مراکز نظامی نیروهای سوریه دموکراتیک، فاصله بگیرند.

ارتش سوریه برای خروج شهروندان از آن مناطق، دو مسیر امن معرفی کرده است که دروازه عوارض و خیابان زهور را شامل می‌شود.

در پایان بیانیه تاکید شده است که این مسیرها تنها تا ساعت ۳:۰۰ بعدازظهر امروز چهارشنبه باز می‌مانند.

همچنین پرواز و فرود به طور موقت در فرودگاه بین‌المللی حلب متوقف شده است.

برخی منابع می‌گویند که به علت وخامت اوضاع امنیتی و تداوم تنش‌ نظامی، امروز مدارس شهر حلب هم تعطیل شده‌اند.

دیدبان حقوق بشر سوریه، اعلام کرد که در اثر حملات توپخانه‌ای به مناطق مسکونی شیخ مقصود و اشرفیه توسط نیروها وابسته به دولت سوریه، شش نفر کشته شده‌اند و یک کودک و سه زن در میان کشته‌شدگان هستند و یکی دیگر از کشته شدگان هم از نظامیان وزارت دفاع سوریه است.

ب.ن